Sezon Lwa zaczął się w najlepsze. Nawet aniołowie mają przesłanie

W astrologi 22 lipca rozpoczął się sezon lwa, który potrwa do 21 sierpnia. To czas mocnego oddziaływania energii znaku zodiaku Lwa i moment na kierowanie się anielską podpowiedzią. Co pod koniec lipca i na początku sierpnia szykuje dla nas Wszechświat?