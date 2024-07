Tarot na 25 lipca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Śmierć

W relacjach prywatnych nie wahaj się uciąć wszelkich zbędnych dyskusji, połóż kres szumowi. Nie musisz uczestniczyć w plotkach, aby czuć z kimś bliskość. Właśnie teraz możesz wybierać znajomych konsekwentnie, a wręcz bezwzględnie. Wyrzuć ze swojego życia tych, którzy nie pozwalają ci wzrastać. W finansach czas zakończyć coś, co nie służy. Pieniądze to nie wszystko.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 8 Mieczy

W życiu osobistym na horyzoncie majaczy wizja wspólnego szczęścia, ale przeszkody wydają się nie do przezwyciężenia. Nie lekceważ ich, ale też się nie poddawaj. I pomyśl, że jest więcej niż jeden sposób, by osiągnąć dokładnie to, o co ci chodzi. W finansach stawiasz zapory na drodze do sukcesu. Umysł szuka wymówek, aby czegoś nie zrobić. To błąd.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 7 Buław

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z wieloma krytykantami lub wręcz zdeklarowanymi przeciwnikami Twoich pomysłów oraz dążeń. Trzeba będzie udowodnić, że naprawdę na kimś lub na czymś ci zależy. Wykazać musisz się wytrwałością, świadomością obranego kursu. W finansach zaakceptuj, że o ważne rzeczy trzeba niekiedy zawalczyć.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 4 Kielichów

W relacjach prywatnych dobrze będzie zwiększyć do kogoś dystans, podjąć niezależną decyzję. Nie warto porównywać się z innymi. Dociekaj, co tobie sprawi przyjemność, co tobie pomoże się w tej chwili rozwinąć. Czyjeś uczucie może okazać się nieosiągalnym celem. W finansach nie daj się omamić iluzji, pytaj o konkrety i stąpaj twardo po ziemi.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 2 Mieczy

W relacjach prywatnych przemyśl, jaki cel przyświeca twoim dyskusjom. Konflikty bywają nieuniknione, a kłótnie to coś normalnego. Źle się jednak dzieje, gdy odzierają one z szacunku do siebie i do Drugiej Strony. Czasem lepiej mieć święty spokój niż rację. Wybierz kompromis, dopóki nie jest na to za późno. W finansach pewne ścieżki rozwoju zostały zamknięte.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Diabeł

W kontaktach osobistych uważaj, aby się od kogoś nie uzależnić. Możesz trafić na osobę, która zdaje się nie mieć wad, a po pewnym czasie dopiero pokaże swoje mroczne oblicze. Jeśli masz z kimś konflikt, to być może nie pomaga fakt, ilu jest między Wami pośredników. W finansach uważnie studiuj umowy i nie daj się nabrać na żadne "cudowne" okazje.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 7 Mieczy

W życiu osobistym niektóre znajomości wydają się intrygujące, wyglądają na dobre okazje. Pamiętaj jednak, że wszyscy staramy pokazać się innym od najlepszej strony. Wady i problemy są skrzętnie ukrywane, a przecież nieuchronnie wyjdą na jaw. Lepiej wcześniej niż później! W finansach nie wszystko złoto, co się świeci. Sprawdź, czy wyrób nie ma wad ukrytych.

Tarot dzienny dla Skorpiona

W kontaktach prywatnych nie wszystko będzie teraz jasne. Ktoś może wyrażać się dobitnie i głośno, ale jego słowa nie powiększą twojego zrozumienia. Uważaj na puste obietnice i zmienne afekty. U pewnej osoby zbyt wiele zależy od nastroju, stanu psychicznego. Nie można na niej do końca polegać. W finansach wystrzegaj się propozycji niejasnego interesu.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: As Kielichów

Niektóre relacje bywają jak kwiat lotosu. Wyrastają z "błota" problemów i przeciwności losu, by zachwycać pięknem i cudownym zapachem. Możesz trafić na osobę, której uczucie doda ci otuchy, a słowa przyniosą pocieszenie. Poznasz również znaczenie miłosierdzia. W finansach możesz mieć do czynienia z człowiekiem szczodrym, pomocnym, zaangażowanym w pracę.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 6 Denarów

W relacjach prywatnych widać szczodrość i niewinność. Ktoś ma dobre intencje względem ciebie, choć może nie mieć rozbudowanych planów na przyszłość. Niektórzy ludzie są jak motyle: nie zrobią nikomu krzywdy, a cechuje ich pewna czarująca nieporadność. W finansach przemyśl działalność dobroczynną, np. pracę na rzecz jakiejś fundacji.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: As Denarów

W uczuciach coś skrywanego dotąd w ciemnościach zostanie wydobyte na światło dzienne. Może to miłość zostanie wreszcie uświadomiona? Może prawda będzie nareszcie odkryta? Dokonuj tych eksploracji z nadzieją i zaciekawianiem. Ciesz się z czyjegoś zainteresowania. W finansach trzeba będzie przedstawić komuś sprawy w korzystnym świetle.

Tarot dzienny dla Ryb

Karta: Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą wesołą, otwartą, może nawet nieco zadziorną. Jej żarty nie będą jednak złośliwe, czy powiedziane w złej wierze. Nie traktuj siebie przesadnie poważnie, a we flircie otwórz się na wszelkie możliwości. W finansach w grę wchodzi udana komitywa z kobietą, która wiele znaczy w swoim środowisku.

