Tarot na 26 lipca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Cesarzowa

W relacjach osobistych trzeba będzie zachować godność, elegancję i kurtuazję. Musisz sterować kimś tak, żeby nie zorientował się, kto ma najwięcej do powiedzenia. Swoje sugestie przedstawiaj jako cudze pomysły, a staną się bardziej akceptowalne dla tego, kto potrzebuje niezależności. W finansach możesz dobić udanych targów z kobietą u władzy.



Tarot dzienny dla Byka

Karta: 9 Buław

W kontaktach prywatnych możesz odnieść wrażenie, że otoczenie jest do ciebie zdystansowane i dosyć nieprzyjazne. Niewykluczone, że trafisz w środowisko obcych ludzi, z którymi trzeba będzie długo się oswajać. Na twojej drodze może pojawić się ktoś, kto ma swoje uprzedzenia. W finansach nie wychylaj się, nie wykonuj gwałtownych ruchów.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 10 Mieczy

W życiu osobistym potrzebny jest teraz spokój, pogodzenie się z tym, że pewne rzeczy pozostaną poza zasięgiem. Jeśli środowisko jest skrajnie nieżyczliwe, opuść je jak najszybciej i nie licz, że ktoś się opamięta. Może zrobi to, gdy zrozumie, co stracił, a ty do tego czasu będziesz przeżywać radość gdzie indziej. W finansach nie ma dobrych widoków na eksperymentowanie.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych czas wymyślić siebie na nowo, stworzyć alternatywną historię. Gdy wszystko zostało powiedziane i ujawnione, kolejnym krokiem jest napisanie nowej opowieści. Niektóre dotychczasowe rozdziały zostaną definitywnie zamknięte. Możesz czerpać z nich inspirację, ale nie wracaj do nich. W finansach w grę wchodzi ważne ogłoszenie "z góry".

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Świat

W kontaktach prywatnych wznieś się teraz ponad błahe, przyziemne sprawy. Owszem, one są ważne, jednak jeszcze ważniejsze jest to, aby cieszyć się czyjąś obecnością, własnymi możliwościami oraz planami na przyszłość. Będzie ich znacznie więcej niż tego, co jesteś w stanie zdziałać. To naturalne. W finansach możliwy sukces w biznesie turystycznym.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Mag

W kontaktach prywatnych musisz nauczyć się improwizować. Pójdzie ci to łatwiej, jeśli nie będziesz starać się spełniać czyichś oczekiwań, a za to zadbasz, by ktoś polubił to, co oferujesz. Z jednymi uda się lepiej, z drugimi gorzej. Zawsze jednak możesz zyskać reputację osoby zręcznej i zaradnej. W finansach może okazać się, że zdołasz zrobić coś z niczego.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 2 Denarów

W relacjach prywatnych możliwy będzie teraz kołowrót zmian. Ktoś nie chce poznać prawdy, która miałaby "uziemić" go w jednym punkcie, ograniczyć opcje, pozbawić części złudzeń. Nawet jeśli Druga Strona domaga się szczerości, to odpowiadając na pytania, trzeba będzie lawirować. W finansach możliwa podróż, pojawienie się zupełnie nowych ludzi oraz możliwości.

Tarot dzienny dla Skorpiona

W kontaktach prywatnych nie wstydź się braku doświadczenia, nieobeznania w temacie. Uczyń ze swojej świeżości i niewinności niezaprzeczalny atut, który szybko znika. Wszak zyskanie pewnej wiedzy oznacza kres niewinności przynależnej ignorancji. W finansach możesz zdobyć pieniądze, wchodząc w zupełnie nową branżę, zyskując na szczęściu początkującego.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Kochankowie

W relacjach prywatnych możesz trafić na osobę bardzo ci oddaną, kochającą i czułą. Ten ktoś ma tylko jedną wadę: chce stworzyć z tobą zupełnie nowy świat i odciąć się od dotychczasowych kontaktów. Jeśli masz na pieńku z krewnymi, odskocznia może ci się przydać. Nie czyń jednak radykalnych kroków. W finansach możliwa spółka z kochaną osobą.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wygląda i zachowuje się groźnie. Nie ma on raczej złych zamiarów, ale i nie zdaje sobie sprawy z wrażenia, jakie wywołuje na ludziach. A może też niespecjalnie go ono obchodzi. Ty wystrzegaj się podobnej abnegacji. W finansach możesz zastosować rozwiązania bardzo skuteczne, ale dość toporne.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 3 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba cierpliwie budować teraz zaufanie, hartować wytrwałość, wykuwać cierpliwość. Przestawiaj plany, pilnuj wywiązywania się z obietnic, rozmawiaj i nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Każdy najdrobniejszy postęp świętuj też i chwal, jakby był kamieniem milowym. W finansach konieczne może okazać się teraz rozszerzenie zespołu.

Tarot dzienny dla Ryb

Karta: 9 Denarów

W życiu osobistym nie kieruj się teraz dumą. Elegancja i niezależność dodają splendoru, jednak Druga Strona nie może myśleć, że kompletnie o nią nie dbasz. W stałym związku zrewiduj postawę "to jest moje, a to jest twoje". Tak, zawsze trzeba mieć coś tylko dla siebie. Zabiegaj o to z wdziękiem. W finansach nie wydawaj dużych sum, aby się tylko pokazać.

