Możesz mieć do czynienia z osobą, która skłoni Cię do zmierzenia się z własnymi lękami, rzuci wyzwanie. Jeśli nie lubisz wewnętrznych konfrontacji, możesz niestety wejść w trudną relację. Kto bowiem nie zna samego siebie, ten nie potrafi wyznaczyć granic. W rodzinie konieczna będzie poważna rozmowa. W finansach porażki stać się mogą zaczynem sukcesu.

Twoja relacja mogła osiągnąć punkt zwrotny. Cokolwiek teraz się stanie, będzie miało szybki przebieg. Niektóre sprawy możemy kontrolować, innych nie. Zawsze mamy wpływ na własne reakcje. Zachowaj się tak, żeby jak najwięcej ludzi chciało z Tobą rozmawiać. To pomoże Ci zyskać wyjaśnienia. W finansach dostosuj swoje działania do kalendarza.

W miłości nie warto trzymać się teraz, co rani. Nawet jeśli właśnie na tym budujemy naszą tożsamość. Nauki rodziców, przyzwyczajenia, wskazania autorytetów moralnych - to wszystko na nic, jeśli miałoby Cię zniszczyć. Zrób krok wstecz i przemyśl, na jakie kompromisy jesteś w stanie iść. W finansach bezrefleksyjne dążenie do celu może wywołać kolejne straty.

Miłość ma wyjątkową zdolność odradzania się. Nawet jeśli postanowisz dać sobie spokój ze związkami, pojawić może się ktoś, kto na nowo roznieci w Tobie żar namiętności. Co ciekawe, tamta osoba może okazać się tym bardziej zaangażowana, im większy będzie Twój opór. W finansach trzeba wlać nowe życie w stare projekty, podejść z sercem do tematu.

Spokój i stabilizacja to wartości cenione przez wielu. Czasem jednak nawet one zostają odrzucone dla dreszczu emocji. Tobie lub komuś z Twojego otoczenia może brakować przygód. Kuszące staną się sytuacje, które przyspieszają bicie serca. Dlaczego? Bo chcemy czuć się kimś wyjątkowym. W finansach możliwa podróż, kontakty zagraniczne i zmiana stanowiska.

Czasem trzeba porzucić innych, by móc odnaleźć siebie. Jak sprawić, by dało się usłyszeć własny głos? Wyłączając wszystko dookoła. "Trzeba", "należy", "nie wolno" - te komendy bardzo się w życiu przydają, ale trzeba wiedzieć, kiedy je zastosować. Inaczej zamienią się w uciążliwy hałas. W finansach ktoś pokazuje drogę wyjścia, nie podążaj za nim na ślepo.

W uczuciach często szukamy spełnienia poza sobą. Liczymy, że czyjaś akceptacja wzniesie nas na wyższy poziom. To jednak mrzonka. Tylko my mamy moc czynienia siebie ważnymi. Nawet jeśli otrzymamy całą litanię komplementów, to nie zagłuszy ona kompleksów czy poczucia winy. Tylko my możemy sobie coś odpuścić. W finansach widać dobre kontakty z mężczyznami.