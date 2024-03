To niezwykle rzadkie imię. W 2023 roku otrzymało je zaledwie 7 osób

Opracowanie Karolina Iwaniuk

Rocznie otrzymuje to imię do kilku do kilkunastu osób. Kobiety je noszące uchodzą za silne i waleczne. Pochodzi z greki i nie przyjęło się zbyt dobrze w Polsce, choć niekiedy kogoś urzeka swoją historią i znaczeniem. Co dokładnie więc oznacza imię Berenika, które w 2023 roku otrzymało w Polsce zaledwie 7 dziewczynek?