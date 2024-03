Spis treści: 01 Skąd pochodzi imię Paulina?

02 Co oznacza imię Paulina?

03 Jaka jest popularność tego imienia w Polsce w ostatnich latach?

04 Paulina - charakter

05 Numerologia

06 Znane Pauliny

07 Imieniny Pauliny – kiedy je obchodzimy?

Skąd pochodzi imię Paulina?

Imię Paulina stanowi żeński odpowiednik imienia Paweł. Tłumaczy się je jako "pochodzącą od Pawła" lub "należącą do Pawła". Wywodzi się od łacińskiego imienia Paulinus, które pochodzi od słowa Paulus, oznaczającego "mały" lub "skromny".

Korzenie imienia Paulina sięgają aż starożytnego Rzymu. W chrześcijaństwie stało się popularne poprzez działania św. Pauliny z Noli, która była poetką i autorką hymnów religijnych. Uważała, że wszystkie warstwy społeczne mają równe prawa do edukacji. W 1232 roku została kanonizowana przez papieża Grzegorza IX.

Co oznacza imię Paulina?

Symbolizuje ono pokorę i prostotę. Osoby o imieniu Paulina bardzo często są uznawane za subtelne i delikatne. Są również uważane za życzliwe i łatwo nawiązujące kontakt z drugim człowiekiem. To wierne i oddane przyjaciółki, które zawsze są gotowe do pomagania innym.

To imię symbolizuje również kobiety o bardzo silnym charakterze, które są zdeterminowane do podejmowania działania. Ambicja pcha je ku realizowaniu swoich planów i marzeń. Wyróżniają się również umiejętnościami przywódczymi, które inspirują innych do działania.

Jaka jest popularność tego imienia w Polsce w ostatnich latach?

Imię Paulina cieszy się dość dużą popularnością, jednak w ostatnich latach zaczęła ona spadać. W 2017 roku imię to nadano 1032 dziewczynkom. A w 2023 roku otrzymało je już tylko 328 dziewczynek. W zeszłym roku największą popularnością cieszyły się takie imiona jak Zofia, Zuzanna czy Laura. Już od kilku lat zaliczają się one do imion najczęściej nadawanych dziewczynkom.

Zdjęcie Osoby o imieniu Paulina mają głęboko zakorzenioną empatię / 123RF/PICSEL

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji w rejestrze PESEL wynika, że na ten moment w Polsce imię Paulina nosi 224 066 kobiet. Jednak najczęściej nadawanym imieniem w naszym kraju jest imię Anna, które nosi aż 1 072616 kobiet.

Paulina - charakter

Pauliny są często postrzegane jako osoby pełne życia i pasji. Ich energia może być zaraźliwa, a zapał do działania inspirujący dla otoczenia. To kobiety inteligentne, które potrafią wykorzystać swoją błyskotliwość do osiągania zamierzonych celów. Ich determinacja w dążeniu do sukcesu jest często podziwiana przez innych.

Osoby o imieniu Paulina mają również głęboko zakorzenioną empatię i wrażliwość, co sprawia, że są wyjątkowo dobre w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich. Podobnie jak kobiety noszące imię Helena. Charakteryzują się silną wolą i uporem, co może być zarówno ich siłą, jak i słabością. Z jednej strony, pozwala im to na nieustępliwe dążenie do celu, z drugiej - może prowadzić do konfliktów.

Mimo zewnętrznej energii, Pauliny mogą być również refleksyjne i skłonne do introspekcji. Ich wewnętrzny świat bywa bogaty i pełen przemyśleń. Wykazują się także zdolnościami przywódczymi i potrafią być dobrymi organizatorami. Ich ambicja i zdolność do ciężkiej pracy często sprawiają, że osiągają wysokie pozycje zawodowe.

Numerologia

Liczba ścieżki życia dla imienia Paulina wynosi 11. Jest to liczba mistrzowska, która w numerologii jest uważana za symbol wyższej świadomości duchowej, intuicji oraz wizji. Osoby związane z tą liczbą często mają wyjątkowe zdolności i potencjał do realizacji ważnych celów życiowych.

Numerologia imienia Paulina wskazuje na osobowość pełną kontrastów, z jednej strony pełną pasji i życia, a z drugiej - skłonną do refleksji i introspekcji. To dynamiczne połączenie może prowadzić do wyjątkowych osiągnięć, pod warunkiem właściwego kierowania energią i emocjami.

Znane Pauliny

Imię Paulina nosiła siostra Napoleona Bonaparte, Paulina Borghese. Słynęła z urody i wpływowych koneksji. Jej portret, którego autorem jest Antonio Canovy, zalicza się do najbardziej rozpoznawalnych na świecie dzieł sztuki. Wśród znanych osób o imieniu Paulina znajdują się również m.in.:

Paulina Holtz - polska aktorka filmowa i teatralna

- polska aktorka filmowa i teatralna Paulina Ligocka - reprezentantka Polski w snowboardzie

- reprezentantka Polski w snowboardzie Paulina Przybysz - polska wokalistka

- polska wokalistka Paulina Sykut-Jeżyna - polska prezenterka telewizyjna

Imieniny Pauliny – kiedy je obchodzimy?

Pauliny najczęściej obchodzą imieniny 2 grudnia, 26 maja, 6 czerwca, 22 czerwca oraz 10 października. Jednak można je również obchodzić 21 lipca, 31 sierpnia oraz 31 grudnia.

W Polsce imieniny Pauliny obchodzone są 26 stycznia. Jest to data, która upamiętnia św. Paulinę z Rzymu, będącą jedną z pierwszych chrześcijańskich męczennic.

