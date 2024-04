Bernadeta to imię definiujące osobę pracowitą. Chociaż jest bardzo aktywna, to nie dąży po trupach do celu. Kariera nie jest dla niej najważniejsza, jeśli ma perspektywę zadbania o życie osobiste i rodzinne. Łatwo przychodzi jej jednak osiąganie kolejnych sukcesów w pracy zawodowej. To osoba o artystycznych zdolnościach, dlatego posiadaczki tego imienia często zostają malarkami, pisarkami czy poetkami.