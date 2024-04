Alberta to imię pochodzenia germańskiego, które jest żeńskim odpowiednikiem imienia Albert. Ten zaś oznaczał człowieka wysoce szlachetnego. Nazwa zrodziła się z połączenia słów adal — oznaczającego ród szlachecki — i beraht, co znaczy "jasny, błyszczący".

Imię Alberta właściwie przestało być używane w Polsce. Według danych gromadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2023 roku żadna urodzona w naszym kraju dziewczynka nie otrzymała imienia Alberta. To podobnie jak we wcześniejszych latach. Imię to przestało być nadawane kobietom już w 2019 roku.