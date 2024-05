Horoskop dzienny na 7 maja dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy.

Horoskop dzienny dla Barana

Możesz dziś być nazbyt nerwowy czy nawet kłótliwy. Dlatego, z samego rana już, zadbaj o swoje nerwy. Jakaś uspokajająca herbata na dzień dobry zdziałać może cuda. Na szczęście w południe już zyskasz dobry humor i minie nerwowość. Nawet przeprosisz swoich współpracowników za swoje zachowanie i obiecasz poprawę.

Horoskop dzienny dla Byka

Spodziewaj się dziś zysku czy nawet nagrody. Twoje działania zostaną wreszcie docenione przez przełożonych. Warto było uzbroić się w cierpliwość. Ale to dopiero początek. Od teraz spoczywa na tobie odpowiedzialność za wdrażanie nowości w firmie. Poradzisz sobie z tym śpiewająco. Już niebawem, spodziewaj się awansu.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Wciąż nie widzisz rozwiązania, które jest przecież na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że popatrzysz wokół siebie. Szybko dostrzeżesz wyjście z trudnej sytuacji i sam sobie zadasz pytanie, dlaczego tak długo z tym zwlekałeś. Znasz to powiedzenie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Teraz już będziesz wiedział, że nie ma co odkładać trudnych spraw na tak zwane "kiedy indziej".

Horoskop dzienny dla Raka

Twój przyjaciel się na ciebie za chwilę obrazi. To wynika z faktu, że w ogóle się nim przestałeś interesować a on ma ci tyle do powiedzenia oraz szuka w tobie oparcia, a ty cały czas go zbywasz. To naprawdę ostatni dzwonek do tego, by wasza przyjaźń nie została zerwana. Znajdź dziś czas dla swego przyjaciela i bądź mu wreszcie wsparciem, którego tak bardzo potrzebuje.

Horoskop dzienny dla Lwa

Twoja cierpliwość zostanie dziś wystawiona na ciężką próbę. Ale to właśnie dzięki niej, uda ci się dziś, wyjaśnić pewien spór czy też nieporozumienie z kimś, kto od dłuższego czasu uważa cię za swojego wroga. Pora zakończyć tę wojnę. Szkoda na to czasu i zdrowia. Dzień sprzyja okazyjnym zakupom, ale postaraj się nie wydać więcej, niż masz na to przeznaczone.

Horoskop dzienny dla Panny

Zaczniesz się zastanawiać nad tym, jak jeszcze lepiej planować swój czas w pracy, by być jeszcze bardziej produktywnym. Dojdziesz do wniosku, że z pewnych obowiązków możesz spokojnie zrezygnować cedując je na inne osoby. Nie musisz cały czas robić wszystkiego, tylko dlatego, by innym coś udowodnić. To już się stało. Teraz dbać musisz o swój dobrostan w pracy.

Horoskop dzienny dla Wagi

Dziś, w sprawach zawodowych, czeka cię bardzo intratna propozycja. Warto się jej z bliska i co ważne, na spokojnie, przyjrzeć. Czytaj uważnie wszelkie dokumenty przed ich podpisaniem. Będziesz dziś w dobrym nastroju co pozwoli ci łatwo dogadać się z ludźmi, zwłaszcza z twoim zespołem, z którym ostatnio dość opornie udaje się współpraca.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Musisz dziś, w sprawach swojej miłości, być bardzo ostrożny. Uciekniesz od bardzo ważnej rozmowy, która ma się odbyć z tobą i twoją ukochaną osobą. Czy naprawdę tak ma to wyglądać? Chowasz głowę w piasek? Podejmij to wyzwanie i rozmów się ze swoją drugą połową. Znajdziecie wspólną nić porozumienia i znów będzie jak dawniej.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Staraj się dziś nie brać na siebie roli pośrednika czy też negocjatora w czyjejś sprawie, bo cała ta historia, obróci się przeciwko tobie i możesz stracić swoje dobre imię. Niech cudze intrygi ciebie dziś nie zajmują. Zajmij się za to czyszczeniem przestrzeni biurowej wokół siebie. Od jakiegoś czasu, sam zaczynasz potykać się o góry papierów. To się robi niebezpieczne, a i sam szef jak to zobaczy, głośno może okazać swoje niezadowolenie.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Wydawanie pieniędzy dziś może okazać się być bardzo kuszące. Ale niestety, nie możesz sobie na to pozwolić. Jesteś w niedostatku i jeśli dziś wydasz coś ponad swój stan, będziesz musiał zaciągnąć zobowiązanie finansowe. To nie będzie dobre postępowanie. Nie musisz na siłę nic nikomu udowadniać. A wystawne życie nie jest przecież dla ciebie priorytetem.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Dziś z tobą będzie trudno dojść do jakiekolwiek porozumienia. Pełen będziesz sprzeczności. Dziwne emocje oraz zachcianki, jeśli ich w porę nie ujarzmić, przysporzą ci tylko wrogów. Bądź uprzejmy dla ludzi. Tak wiele możesz zyskać. Zwłaszcza że przed tobą trudny projekt do zrealizowania i to właśnie ty potrzebował będziesz do niego współpracowników. Uważaj, byś nie został z nim sam.

Horoskop dzienny dla Ryb

Szczęście będzie ci dziś sprzyjać. Spotkasz dziś bardzo życzliwą tobie osobę, która będzie wsparciem w trudnych chwilach. A te, pojawią się już w południe, bowiem dojdzie do konfliktu z osobą, która z tobą współpracuje przy pewnym projekcie. Uważać ona będzie, że decyzja, która podjąłeś, jest niesłuszna. Dlatego, dobrze, że będziesz miał wsparcie i uda ci się wyjaśnić wszelkie nieporozumienia i współpraca znów ruszy do przodu.