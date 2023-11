Masz tę cyfrę w dacie urodzenia? Jesteś w gronie ludzi wyjątkowych

Spis treści: 01 Masz tę cyfrę w dacie urodzenia? Jesteś wybrańcem losu

Wiedza zapisana w liczbach, ma pozwolić na określenie naszej osobowości i naszej życiowej misji. Numerologia podobnie jak astrologia wywodzi się z ezoteryki. Wiele osób uznaje, że to pseudonauka niemająca żadnego związku z naszym losem czy przepowiadaniem przyszłości. Mimo tego wiele osób traktuje ją jako ciekawostkę, a niektórzy uznają za drogowskaz w... sprawach biznesowych. Oczywiście związane z nią zagadnienia można traktować z przymrużeniem oka.

Masz tę cyfrę w dacie urodzenia? Jesteś wybrańcem losu

Numerologia przypisuje poszczególnym cyfrom określone znaczenie. Jedną z takich cyfr jest Trójka. Dlaczego? Według numerologii osoby mające ją w swojej dacie urodzenia, ewentualnie numerologiczne Trójki, to osoby urodzone pod szczęśliwą gwiazdą. Co więcej, mają w życiu do wykonania ważną misję. Co zatem świadczy o wyjątkowości Trójki w numerologii?

Trójka to jedna z najbardziej potężnych cyfr. Symbolizuje szczęście, realizację marzeń, pomyślność i bogactwo. Jeżeli masz ją w swojej dacie urodzenia, masz wielkie szczęście, bo los przygotuje dla ciebie liczne niespodzianki w postaci spełnionych marzeń.

Zdjęcie Masz cyfrę 3 w dacie urodzenia? To oznacza tylko jedno / 123RF/PICSEL

Trójka dodaje wiary we własne umiejętności, ale i wewnętrzną siłę. Jak widać, już jedna Trójka w dacie urodzenia sprawia, że jesteś wybrańcem losu. Jeśli jednak cyfra powtarza się, oznacza to jeszcze większą dawkę mocy. Wystarczy tylko uwierzyć w siebie i w to, że nawet najbardziej skryte i wydające się nie do zrealizowania plany mogą się spełnić. Jak widać, jesteś po prostu urodzony pod szczęśliwą gwiazdą.

Numerologiczna 3: jaka jest

O dużym szczęściu mogą również mówić osoby, które są numerologicznymi Trójkami (suma wszystkich liczb z daty urodzenia). Takie osoby są wręcz uwielbiane w swoim otoczeniu. Nie bez powodu - pozazdrościć optymizmu może im niejeden z nas. Do tego odwaga, chęć podejmowania nowych wyzwań, ciekawość świata... Można wymieniać bez końca. Jeśli masz problem, zapewne pierwszą osobą, która wyciągnie do ciebie pomocną dłoń, będzie właśnie numerologiczna Trójka. To wszystko składa się na spektakularny sukces w różnych dziedzinach życia.

Numerologiczna Trójka ma wiele talentów, które przejawiają się przede wszystkim na polu artystycznym i kreatywnym. Trójki mają też cenną umiejętność - potrafią pogodzić się z porażką, z której wyciągają cenną lekcję. Takie osoby nie czekają też na decyzje czy propozycje innych ludzi, tylko biorą sprawy w swoje ręce.

Przejmowanie inicjatywy mają we krwi, dlatego nie ma wyzwania, którego bałyby się podjąć. Jeśli na drodze pojawiają się trudności - zwinnie rozwiązuje napotkany problem. A to wszystko dzięki kreatywności i zaangażowaniu.

Trójki są bardzo towarzyskie, chętnie dyskutują na rozmaite tematy i lubią poznawać opinie innych osób na interesujący je temat. Z drugiej jednak strony maja tendencję do plotkowania, co czasami odwraca się przeciwko nim. Pomimo tego uchodzą za dusze towarzystwa i potrafią służyć radą czy też po prostu wysłuchać.

