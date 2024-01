Spis treści: 01 Byk (21.04 - 21.05) - mamusia jest zawsze na pierwszym miejscu

Mężczyźni spod znaku Byka nie widzą świata poza swoją matką. Ona jest zawsze na pierwszym miejscu i nie licz na to, że kiedykolwiek się to zmieni. Pod każdym względem jest najlepsza, najważniejsza, a jej zdanie to świętość.

Mimo wielu lat, które minęły, odkąd Byk dorósł, matka wciąż go traktuje jak małe dziecko. Robi wszystko, by go rozpieścić i spełnić jego zachcianki. Tym samym będzie starała się odciągnąć go od ciebie.

Raka prawie nie da się odkleić od jego ukochanej mamy. Długie i częste rozmowy telefonicznie to standard. Nie zdziw się, jeśli nawet z mamą będzie częściej rozmawiać niż z tobą. Jeśli nie telefon, to ciągła wymiana wiadomości.

W efekcie matka Raka wie o wszystkim, co się u niego dzieje. Najprawdopodobniej zdradza jej także szczegółowo, co dzieje się u was w związku. Jesteście po intensywnej kłótni? Mamusia już pewnie o wszystkim usłyszała. Spodziewaj się, że w efekcie Rak może później podejmować decyzje, które ona mu zasugerowała. Zdecydowanie nie będą dla ciebie przychylne.

Panna (24.08 - 23.09) - jego matka powoli zacznie rządzić waszym życiem

Panna nie może lub nawet nie chce odciąć od matki pępowiny. Zawsze potrzebuje od niej porady, chociaż równie dobrze mógłby poradzić się ciebie. Jeżeli tylko nie może otrzymać opinii od swojej mamy, to dywaguje nad tym co ona by zrobiła na jego miejscu.

Wchodząc w relacje z Panną, spodziewaj się częstych wizyt mamy. Niektóre będą wyjątkowo niespodziewane, bo po czasie się okaże, że teściowa ma klucze do waszego mieszkania. Musisz się uzbroić w cierpliwość, bo ta może z czasem zacząć się rządzić w twoim domu.

Skorpion (23.10 - 22.11) - będziesz ciągle porównywana do mamy

Skorpiony uwielbiają porównywać. Przed wejściem w relacje z mężczyzną spod tego znaku musisz więc nastawić się na ciągłe porównywanie do jego matki. Zestawiane będą wasze zachowania, decyzje, a także kuchnia. Nie ugotujesz tak jak ona? Spodziewaj się ostrej krytyki.

Wystrzegaj się jednak jakiegokolwiek złego słowa o matce Skorpiona. Taki temat może zakończyć się solidną awanturą. Ona też najprawdopodobniej dowie się o wszystkim, co powiedziałaś. W najgorszym wypadku skończy się nawet wasza relacja i zrobisz sobie aż dwóch nowych wrogów.