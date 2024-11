"- Świat nie jest idealny - stwierdził Puchatek, drapiąc się po łebku. - Ale zawsze jest jeszcze czekolada. I książka. I gorące kakao" - brzmi cytat zawarty w jednej z najsłynniejszych bajek świata. Cóż, trudno się z nim nie zgodzić. Kakao przenosi nas do lat dzieciństwa, pozwala rozkoszować się intensywnym aromatem i chociaż na chwilę oderwać myśli od codziennych spraw. Ten przyjemny rytuał ma wiele zalet. Jeśli dodamy do tego jeszcze to, że brązowy napój jest źródłem cennych dla zdrowia witamin i właściwości, to przyjemność będzie podwójna. Dlaczego warto pić kakao?

Pij na zdrowie. Kakao pełne cennych właściwości

Znali je już Majowie i Aztekowie, a do Europy przywiózł dopiero Krzysztof Kolumb. Popularność kakao na naszym kontynencie zaczęła wzrastać jednak dopiero w XIX wieku. Brązowy napój z ziaren kakaowca jest źródłem witamin i minerałów. Zawiera sporą dawkę magnezu i żelaza, wapń, fosfor, potas i cynk, a także witaminy A, C, E i witaminy z grupy B. To również solidna dawka białka i zdrowych tłuszczów.

Naturalne kakao to też skarbnica przeciwutleniaczy. Antyoksydanty mają dobry wpływ na mechanizmy obronne komórek człowieka i pomagają zapobiegać wielu chorobom oraz hamują procesy starzenia. Kakao nie bez powodu jest również stosowane w kosmetyce i w zabiegach pielęgnacyjnych. Szczególnie popularne są maseczki z jego dodatkiem i masło kakaowe, które regeneruje przesuszoną skórę.

Antyoksydanty mają także pozytywny wpływ na pamięć i koncentrację. Swój udział ma w tym również magnez, którego w 100 gramach kakao znajdziemy aż 420 mg.

Co daje regularne picie kakao? Wśród zalet możemy wymienić m.in. poprawę samopoczucia, korzystne działanie na pracę mózgu i układu sercowo-naczyniowego czy redukcję stresu.

Kto nie może pić kakao? Najważniejsze przeciwwskazania

Chociaż kakao to zdrowy produkt, oczywiście nie brakuje przeciwwskazań do jego spożywania. Kto powinien unikać popularnego napoju? Oprócz najbardziej oczywistego powodu, czyli alergii, powinny go unikać osoby, na które nie najlepiej działa kofeina lub muszą jej unikać ze względu na niektóre dolegliwości zdrowotne.

Kakao zawiera teobrominę i kofeinę, dlatego filiżanka kakao może zadziałać podobnie jak kawa. Dlatego też najlepiej pić je rano lub do południa. W przeciwnym razie możemy mieć problemy z zaśnięciem. Osoby, które mają problemy z zaparciami, również powinny unikać napoju w codziennej diecie, ponieważ może ono tylko nasilać związane z tym stanem dolegliwości.

Im więcej dodajesz do kakao, tym bardziej wzrasta kaloryczność

Niektórzy nie wyobrażają sobie picia kakao bez cukru. Warto jednak pamiętać, że im więcej łyżeczek cukru dodajemy do napoju, tym bardziej rośnie jego kaloryczność. I wtedy zamiast aromatycznego i zdrowego napoju, serwujemy sobie niepotrzebną ilość dodatkowych kalorii.

Wartość energetyczna pełnotłustego kakao wynosi 360 kcal/100 g. Oznacza to, że jedna łyżka kakao dostarcza 36 kcal. Szklanka słodzonego kakao z mlekiem (250 ml) to już 140 kcal. A jeśli dodamy do tego jeszcze jakąś słodką przekąskę, np. rogal z konfiturą i dżemem, powstaje prawdziwa bomba kaloryczna.

Najzdrowsze kakao, czyli jakie?

W sklepach możemy znaleźć kakao w różnych formach. Jakie jest najzdrowsze? Najlepiej sięgać po kruszone ziarna kakao, które nie zostały poddane obróbce termicznej, nie zawierają cukrów i innych dodatków. Tego typu kakao znajduje się w gronie superfood, czyli wartościowej żywności bogatej w składniki odżywcze. Inne formy to kakao w proszku i czekolada. Najważniejsze, aby wybierać produkty mające dobry skład. Na etykiecie z pewnością nie powinny widnieć takie składniki jak cukier, mąka, mleko czy sztuczne dodatki.

