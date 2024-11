Często powielany błąd podczas mycia okien. Brud jeszcze łatwiej przywiera do szyb

Mycie okien to jeden z tych obowiązków domowych, który często odkładamy na później. Wymaga sporo wysiłku, a trudność w uzyskaniu idealnej czystości też działa demotywująco. W końcu najmniejsza smuga może zrujnować cały efekt. Czym myć okna, żeby nie było zacieków? Czy do czyszczenia szyb warto używać oleju lnianego? To jeden z domowych sposobów, który jednak budzi pewne wątpliwości.