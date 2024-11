Owoce kaki to skarbnica witamin C i A. Zawierają również beta-karoten, likopen, zeaksantynę, luteinę i kryptoksantynę. Oprócz tego owoc jest źródłem żelaza, fosforu, potasu, manganu i wapnia.

Kaki jest zaliczane do niskokalorycznych owoców, ponieważ dostarcza 70 kcal na 100 g. Jeden owoc zawiera 175 kcal. Persymona ma również niski indeks glikemiczny, dlatego po zjedzeniu nie dochodzi do gwałtownego wyrzutu insuliny, które powoduje podwyższenie poziomu cukru we krwi. Kaki to też dobre źródło niskoenergetycznego błonnika, dlatego mogą po niego sięgać osoby borykające się z problemami trawiennymi.