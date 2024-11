Michał to imię męskie pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od imienia jednego z archaniołów i znaczy któż jak Bóg.

Michał to imię mężczyzny, który jest niezależny i ceni wolność w każdym aspekcie życia. To indywidualista, który świetne radzi sobie z każdym zadaniem w pojedynkę. Bywa egoistą, a niekiedy nawet narcyzem. Jest z natury spokojny i wyważony, chyba że ktoś nadepnie mu na odcisk. Źle radzi sobie z porażkami i niepowodzeniami. Ma niewielu przyjaciół, zaś ci, którzy przy nim są, to osoby zaangażowane w tę relację. Sam tworzy związki na całe życie.