Bazlama - chleb po turecku

Klasyczna turecka bazlama to chlebek, który powstaje dość nietypowo, nie w piecu, a na patelni. Może być samodzielną przekąską, jak również spodem do pizzy. Wszystko zależy od naszej inwencji. Dobrze smakuje na ciepło i na zimno.

Zdjęcie Bazlama uchodzi za tradycyjny przysmak z tureckiej wsi /123RF/PICSEL

Składniki 2 szklanki mąki pszennej

8 g świeżych drożdży

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżeczka masła

3/4 szklanki ciepłej wody

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli

1. Drożdże z cukrem rozprowadzamy w niepełnej szklance ciepłej wody (nie może być gorąca!), odstawiamy na 15 minut.



2. W miseczce łączymy wyrośnięte drożdże z pozostałymi składnikami. Zagniatamy ciasto, wyrabiamy je ręcznie, aż uzyska jednolitą konsystencję i zacznie "odchodzić od ręki". Gotowe ciasto przykrywamy ściereczką i pozostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia (do 60 minut).



3. Wyrośnięte ciasto dzielimy na cztery równe części. Ręcznie lub przy pomocy wałka formujemy okrągłe placuszki. Każdy smażymy po kilka minut z obu stron na niewielkim ogniu na suchej patelni (najlepiej nadaje się do tego celu typowa patelnia naleśnikowa).