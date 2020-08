Ciasto z czerwonej fasoli? Choć brzmi to dziwnie, wypiek smakuje świetnie. I nie zawiera ani grama mąki. Warzywna baza jest praktycznie niewyczuwalna. Fasola osączona z zalewy, musi być dokładnie przepłukana na sitku pod ciepłą, bieżącą wodą. To warunek udanego wypieku!

Zdjęcie Przez lata wypieki z fasoli uchodziły za te "kryzysowe". Dziś stały się modne! /123RF/PICSEL

Składniki 1 puszka czerwonej fasoli (400 g)

3 czubate łyżki kakao (ew. karobu)

1 łyżeczka sody

2 jajka

1 banan

2 łyżeczki oleju kokosowego

4-5 łyżek słodu (może być ksylitol, erytrol lub cukier trzcinowy)

1 tabliczka czekolady

1. Fasolę osączamy z zalewy, bardzo starannie przepłukujemy, np. na sicie, pozostawiamy do przeschnięcia.



2. Wszystkie składniki, włącznie z opłukaną fasolą (ale bez czekolady!) umieszczamy w wysokim naczyniu i blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.



3. Powstałą masę umieszczamy w foremce wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy ok. 45 minut w temperaturze 180 stopni.



4. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej i polewamy nią przestudzone ciasto.