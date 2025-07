Kilka ruchów wałkiem i gotowe. Z "odpadu" przygotujesz rarytasy palce lizać

Jeśli planujemy przygotowywanie pierogów, to wykonanie ciasta jest rzeczą oczywistą. Gorzej, kiedy poniosła nas chwila i przygotowaliśmy go za dużo. Co zrobić z nadprogramową ilością? Na pewno nie wyrzucać, bo można jeszcze go kulinarnie spożytkować. Co zrobić z nadmiarem ciasta pierogowego? Przekonajmy się.