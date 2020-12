Klasyczna wuzetka

Zasłynęła jako kultowy deser z epoki PRL, ale cieszy oczy i podniebienia smakoszy do dziś. Wuzetka, bo o niej mowa, smakuje równie dobrze, jak wygląda.

Biszkopt



Składniki 480 g mąki pszennej

4 jajka

100 g kakao

250 g cukru

2 łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

350 ml mocnej, zaparzonej kawy

400 ml maślanki

130 ml oleju roślinnego

szczypta soli

100 ml wody

Krem



Składniki 3/4 szklanki cukru pudru

500 ml słodkiej śmietanki 30 proc.

500 g twarogu z wiaderka

5 łyżeczek żelatyny

Polewa



Składniki 100 g czekolady mlecznej

100 g czekolady gorzkiej 80 proc. zawartości kakao

100 g śmietanki 30 proc.

50 g masła

Dekoracja



Składniki 150 ml schłodzonej śmietanki 30 proc.

Przygotowujemy dwie miski, do większej wrzucamy suche składniki na ciasto, w mniejszej łączymy mokre. Mokre składniki wlewamy do suchych i miksujemy całość.



Blachę do ciasta wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy połowę otrzymanej masy. Pieczemy ok. 20 min. w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Tak samo postępujemy z drugą połową ciasta. Upieczone biszkopty odstawiamy.



Szykujemy krem - śmietankę schładzamy. Łączymy ser z wiaderka z cukrem pudrem, aż otrzymamy puszystą masę. Żelatynę umieszczamy w szklance i zalewamy pięcioma łyżkami wody, odstawiamy do napęcznienia. Gdy to nastąpi, przelewamy zawartość szklanki do małego rondelka i podgrzewamy, aż żelatyna się rozpuści. Do zawartości rondelka dodajemy dwie łyżki sera wymieszanego z cukrem, łączymy. Następnie łączymy z pozostałym serem. Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, na sam koniec dodajemy do niej dwie łyżki cukru pudru, mieszamy, ubijamy jeszcze chwilę. Ubitą śmietankę dodajemy stopniowo do masy serowo-cukrowej i starannie mieszamy.



Na połowie biszkoptu (w blaszce) rozsmarowujemy powstały krem, nakrywamy całość drugą połową biszkoptu. Ciasto wkładamy do lodówki i schłodzimy ok. pięciu godzin (można całą noc).



Polewa: czekolady łamiemy na kawałki, umieszczamy w garnku, dodajemy śmietankę i masło. Mieszając przez cały czas podgrzewamy masę na niewielkim ogniu, do otrzymania jednolitej konsystencji. Otrzymaną polewę wylewamy na wierzch ciasta, wyrównujemy. Odstawiamy do przeschnięcia, potem chłodzimy ciasto w lodówce przez godzinę.



Dekoracja: Ciasto kroimy na kawałki, ubijamy śmietanę na sztywno, umieszczamy w szprycy i wyciskamy niewielką ilość na każdy z kawałków.