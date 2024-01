Cukier - tylko na smak

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, kalorie zawarte w cukrze powinny stanowić nie więcej niż 10 proc. energii, którą wraz z pokarmem dostarczamy do organizmu przez cały dzień. Jeśli założymy, że dorosła osoba przyswaja dziennie ok. 2 tys. kcal, w jej diecie nie powinno się znaleźć więcej niż 10-12 łyżeczek cukru. Niestety, wartość ta zwykle jest przekraczana - przeciętny Polak rocznie zjada ok. 40 kilogramów cukru. Co więcej, częściowo robi to nieświadomie, cukier bowiem kryje się nie tylko w wypiekach i łakociach, ale również w produktach nabiałowych, sosach, wyrobach piekarskich.

Z roku na rok rośnie świadomość konieczności ograniczania spożycia cukru. Jednak nawet mimo tej wiedzy, w Boże Narodzenie wielu z nas udziela sobie "dyspensy" i czyni za dość słodkim zachciankom. Sporadyczne słodkie grzechy nie powinny mieć fatalnych skutków, lepiej jednak, by beztroskie spożywanie cukru nie stało się nawykiem. Po czym poznać, że w naszej diecie jest zbyt dużo cukru? Wystarczy uważnie obserwować własny organizm.

Pięć oznak, że w twojej diecie jest zbyt dużo cukru

Słodycze lepiej jeść z umiarem

1. Nieustanne zmęczenie

Choć cukier jest wysokokaloryczny, energia którą dostarcza do naszego organizmu nie wystarcza na długo. Już po około 30 minutach od spożycia słodkiej przekąski możemy poczuć się nie tylko głodni, ale również słabi.

2. Apetyt na słodkie, wrażenie że spożywane potrawy są nie dość słodkie

Lubimy słodki smak, a spożywanie łakoci często traktujemy jako przyjemność i sposób na błyskawiczną poprawę nastroju. Niestety, to trik do którego łatwo się przyzwyczaić i na który łatwo zobojętnieć. Z czasem porcje cukru w posiłkach i przekąskach będą musiały być coraz większe, by osiągnąć pierwotny efekt.

3. Problemy trawienne

Produkty bogate w cukier to często produkty ubogie w błonnik. Ich nadmierne spożywanie stanowi prostą drogę do zaparć, wzdęć i gazów.

4. Trądzik, zły stan cery

Nadmierne spożycie cukru może skutkować zwiększoną produkcją insuliny i hormonów stresu. Zjawisko to może skutkować powstawaniem stanów zapalnych w organizmie oraz zwiększeniem produkcji sebum. Oba te czynniki zwiększają ryzyko występowania trądziku i innych problemów z cerą.

5. Problemy z koncentracją

Nadmierne spożycie cukru negatywnie wpływa na procesy poznawcze nie tylko te krótko, ale również długotrwałe. Zajadanie się słodyczami, skutkuje problemami z uczeniem się zapamiętywaniem, może wywołać efekt tzw. mgły mózgowej. Co więcej - jak wynika z badań, opublikowanych na łamach "Neuroscience", dieta bogata w cukier może przyspieszać rozwój demencji.

