Odchudzanie - chęci nie wystarczą

Statystyki pokazują, że w Polsce z nadwagą zmaga się 62 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet. 20 proc. z nas dotyka zaś problem otyłości. Przypadłości te wpływają nie tylko na psychikę, samoocenę i funkcjonowanie w społeczeństwie, ale również rzutują na zdrowie. Zbędne kilogramy przyczyniają się do rozwoju cukrzycy typu 2, sprzyjają chorobom układu hormonalnego, sercowo-naczyniowego, nadwyrężają kości i stawy, mogą również zwiększać ryzyko występowania nowotworów.

Dla wielu osób impulsem do podjęcia walki o szczuplejszą i przede wszystkim zdrowszą sylwetkę jest nadejście nowego roku. Odchudzanie, obok oszczędzania i przyswajania nowych umiejętności niezmienne króluje na liście noworocznych postanowień.

By udało się je zrealizować, konieczne są zmiany w diecie, polegające nie tylko na ograniczeniu ilości przyjmowanych kalorii, ale również na wprowadzeniu do niej zdrowych, pełnowartościowych pokarmów. Dietetycy zalecają, by najwyżej 10 proc. spożywanej codziennie energii pochodziło z cukrów prostych. Najważniejszym źródłem energii powinny być węglowodany (50-60 proc. dziennego zapotrzebowania), a w dalszej kolejności tłuszcze (20-30 proc.). Niezbędna jest także odpowiednia dawka aktywności fizycznej. Za absolutne minimum przyjmuje się 30 minut ruchu dziennie, warto jednak pamiętać, że aby zacząć spalać tkankę tłuszczową, potrzebny jest ruch o większej intensywności.

Morwa dla zdrowej i szczupłej sylwetki

Zdjęcie Herbatę z morwy warto pic dwa razy dziennie / 123RF/PICSEL

Choć odchudzanie jest niełatwym zadaniem, można pomóc sobie w jego realizacji dodając do diety naturalne składniki wspomagające trawienie i hamujące apetyt. Do popularnych, domowych mikstur należą, wypijana rano woda z cytryną i przyprawami korzennymi, mleko z kurkumą, a także zielona lub czerwona herbata.

Jednym z naturalnych składników, po które warto sięgnąć jest również morwa biała. Roślina ta to drzewo liściaste, o charakterystycznych, sercowatych liściach i słodkich owocach. Pochodzi z Azji, a w Polsce uprawiana jest głównie ze względu na swoje prozdrowotne właściwości. A te są niemałe - liście morwy białej zawierają składniki takie jak: białka, błonnik pokarmowy, wapń, magnez, fosfor, cynk beta-karoteny, kwas askorbinowy, polifenole i wiele innych.

Morwa biała ma szerokie zastosowanie w dietetyce i ziołolecznictwie. Używa się jej do leczenia infekcji, łagodzenia objawów alergii i w walce z przeziębieniami. Jest również sprzymierzeńcem w walce z nadwagą i otyłością. Składniki zawarte w morwie, poprzez blokadę rozkładu węglowodanów, zmniejszają wchłanianie cukrów. Hamują też apetyt, zwłaszcza na rzeczy słodkie.

Co więcej - morwa może stać się sojusznikiem w walce z konsekwencjami nieprawidłowej diety - cukrzycą, nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cholesterolu.

Zobacz również: Napar obniża poziom cukru we krwi. Na cholesterol też pomoże

Jak stosować morwę?

Z dobrodziejstw morwy można korzystać pod najróżniejszymi postaciami. Owoce tej rośliny w formie suszonej można spożywać jako przekąskę (ma słodkawy choć nieco mdły smak), wytwarza się z niej również soki, dżemy i inne przetwory.

Dużą popularnością cieszy się też napar z morwy białej. Do jego przygotowania można wykorzystać gotową mieszankę zakupioną w sklepie zielarskim lub po prostu suszone liście morwy. Sposób przyrządzenia jest banalny - 1-2 łyżeczki suszonych liści zalewamy wrzątkiem i pozostawiamy pod przykryciem na około 5 minut-10 minut. Taką herbatkę warto pić dwa razy dziennie, pół godziny przed posiłkiem.