Kogel-mogel - deser z dzieciństwa

Zalega w żołądku przez długie godziny! Najgorsze połączenie Co zrobić, gdy ma się ochotę na coś słodkiego, ale chęci na pieczenie brak? Warto przypomnieć sobie słodką propozycję, którą uwielbiały robić nasze babcie czy mamy. Kogel-mogel to był jeden z najlepszych deserów, którym wielu z nas zajadało się w dzieciństwie. Do jego przygotowania potrzebne były dwa składniki: jajka - a dokładniej surowe żółtka i cukier.

- Dla mnie ten smak to sentymentalna podróż do mojego domu rodzinnego - przyznała w jedynym z felietonów Ewa Wachowicz.

Jak kogel-mogel przygotowuje prowadząca program "Ewa Gotuje"? W tym przypadku proponuje klasyczny przepis wzbogacić o sezonowe owoce. - Istotną, o ile nie najistotniejszą, kwestią jest tutaj wybór dobrej jakości jajek. W końcu to właśnie one stanowią podstawę tego deseru - przyznała w jednym z felietonów Ewa Wachowicz. Zaznaczyła także, że jajka przed ucieraniem powinny być krótko sparzone wrzątkiem. Można zanurzyć je na siteczku we wrzątku, na kilka sekund.

Co jeszcze radzi Ewa Wachowicz? Proponuje również dodać sok z cytryny, który przełamie słodycz.

Przepis na kogel-mogel od Ewy Wachowicz

Zdjęcie Kogel-mogel jest najbardziej wskazaną postacią spożywania jajek, jeśli chcemy skorzystać z dobrodziejstw tryptofanu i tyrozyny / 123RF/PICSEL

Składniki na kogel-mogel:

6 żółtek

6 łyżek cukru

6 łyżek soku z cytryny

owoce sezonowe

Przygotowanie:

Jajka sparzyć wrzątkiem. Żółtka wybić do miski i utrzeć z cukrem. Gdy zbieleją, dodać sok wyciśnięty z cytryny i miksować jeszcze przez chwilę. Kogel-mogel przełożyć do małych słoików. Do każdego dać trochę owoców sezonowych, mogą to być maliny czy borówki

