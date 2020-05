Słodkie salami

Ponadczasowy deser zwany czekoladą kryzysową lub słodkim (oszukanym) salami prezentuje się i smakuje wspaniale. Co ważne, nie wymaga pieczenia.

Zdjęcie PRL-owski rarytas smakuje wszystkim /123RF/PICSEL

Składniki kostka margaryny

garść rodzynek

400 g herbatników

opakowanie mleka w proszku

5 łyżek kakao

1 niepełna szklanka cukru (może być trzcinowy)

pół szklanki wody

1. Połowę herbatników kruszymy i mielimy na proszek przy pomocy blendera. Drugą połowę łamiemy tak, by uzyskać niewielkie kawałeczki.



2. Rodzynki w niewielkiej miseczce i zalewamy gorącą wodą (nie wrzątkiem), odstawiamy na pół godziny.



3. Pokruszone ciastka i herbatnikowy proszek umieszczamy w głębokiej misce, dodajemy, kakao, wymoczone (i odcedzone) rodzynki oraz mleko w proszku, bardzo dokładnie mieszamy całość.



4. W rondelku umieszczamy margarynę, dosypujemy cukier i zalewamy połową szklanki wody. Zagotowujemy, mieszamy, nie doprowadzając do wrzenia. Zdejmujemy garnek z ognia i przelewamy jego zawartość do miski z suchymi składnikami, wszystko raz jeszcze bardzo dokładnie mieszamy.

5. Lekko przestudzonej masie nadajemy kształt salami i owijamy ją folią aluminiową. Gdy już całkiem przestygnie, chowamy ją (w folii) do lodówki na całą noc.