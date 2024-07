Nie ważne, czy do białych spodni założysz beżowy top, czy też do białej koszuli czekoladową spódnicę. To połączenie idealne, niczym kawa z mlekiem. W takiej stylizacji możesz udać się na kolację z przyjaciółmi, czy nawet do biura. Całą kreację idealnie podkreślą balerinki, pasek i okulary w odcieniach latte.