​Szukasz modowych inspiracji? Eksperci polecają obejrzenie seriali "Wąż" i "Halston"

Nie łączy tyh seriali nic, no może poza tym, że oba można oglądać na Netfliksie. "Wąż" ukazuje losy seryjnego mordercy Charlesa Sobhraja, a "Halston" to historia legendarnego projektanta i twórcy światowego imperium mody, który na nowo zdefiniował styl lat 70. Oba przy okazji doskonale pokazują jednak modę lat 70. I - jak się okazuje - przywracają do łask trendy z tamtego okresu. Dowodem na to są analizy platformy Lyst. Wynika z nich, że tuż po premierze serialu "Wąż" zanotowano wzrost zainteresowania szerokimi spodniami typowymi dla tej dekady (34 proc.). Rośnie też zainteresowanie barwnymi chustami do włosów, nieodłącznym elementem stylizacji postaci Marie-Andree Leclerc.

Tworząc stylizacje tej bohaterki, która jest dziewczyną i wspólniczką seryjnego mordercy Charlesa Sobhraja, kostiumografka Rachel Walsh inspirowała się takimi ikonami jak Bianca Jagger czy Jane Birkin. "Chciałam stworzyć szykowny styl, lekko nawiązujący do trochę undergroundowego klimatu, jaki dało się zaobserwować w Studio 54" - wyjaśniła w rozmowie z "Elle".





Kobiety, które chciałyby odwzorować styl Marie-Andree Leclerc, powinny sięgnąć nie tylko po wspomniane już rozkloszowane spodnie z wysokim stanem, ale też na te z nieco cieńszych tkanin lub takie sięgające do połowy łydki. Warto też postawić na bluzki w kolorowe, geometryczne lub kwiatowe wzory, duże okulary i wspomniane już chusty. Bohaterka ceni sobie również klasykę w postaci garniturów, jednak latem zdecydowanie lepiej sprawdzą się kombinezony, zwłaszcza lansowany przez bohaterkę model w kolorze żółtym, przepasany szerokim, brązowym paskiem. Do łask powracają również powłóczyste sukienki, a wśród wyróżniających się wzorów na tkaninach z pewnością wspomnieć należy print paisley, zwany również wzorem tureckim.



Rachel Walsh we wspomnianej rozmowie dodała, że ubieranie się w stylu lat 70. nie powinno być wyzwaniem dla miłośniczek mody, bo z łatwością znajdą w swoich szafach potrzebne elementy garderoby. "Myślę, że lata 70. to dość przystępny styl, nie potrzeba wielu elementów. Prawdopodobnie masz parę dżinsów, mogą być rozkloszowane, ale mogą być również te prosto skrojone. Wszystko, czego potrzebujesz prócz dżinsów, to kombinezon, chusta na głowę i jakieś duże okulary przeciwsłoneczne" - sugeruje.



Warto też mieć pod ręką powłóczyste, zwiewne kreacje, jakie proponują twórcy kostiumów pracujący na planie serialu "Halston". Jak donosi Lyst dwa tygodnie po premierze miniserialu zainteresowanie sukienkami z dekoltem typu halter wzrosło o 132 proc., a o 60 proc. wzrosła liczba wyszukiwań dotyczących bluzek z dekoltem typu halter o 60 proc. Najbardziej popularny fason to ten, który można zobaczyć w scenie, w której Halston (w tej roli Ewan McGregor) kilkoma zręcznymi ruchami upina na Lizie Minnelli (Krysta Rodriguez) czerwoną suknię wiązaną na szyi. Lejąca się tkanina, stójka przy szyi, wyeksponowane ramiona tworzą z pozoru bardzo grzeczną kreację, której pikanterii dodaje głęboki dekolt na plecach.





Trudno się dziwić, że sukienki i bluzki z dekoltem typu halter są dziś tak bardzo poszukiwane przez miłośniczki mody. Zabudowany przód, nierzadko z niewielką stójką lub finezyjnym wiązaniem na szyi, mocno wycięta linia ramion - takie stroje prezentują się bardzo efektownie. Ten fason zdecydowanie sprzyja kobietom z nieco mniejszym biustem (taki dekolt optycznie go powiększa) i długą szyją (stójki i wiązania przy szyi mogą ją optycznie skrócić). To jednak przede wszystkim doskonała propozycja na lato, bo halter eksponuje ramiona i może być alternatywą dla klasycznych topów.