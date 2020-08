​Tryumfalny powrót mody na zestawy ubrań rodem z lat 70.

Jednym z czołowych trendów tego lata są pasujące do siebie zestawy ubrań, rodzaj wysmakowanych uniformów. Jednak wraz z pożegnaniem słonecznej aury nie musimy się żegnać z tym trendem, z powodzeniem może mieć on swoją jesienną odsłonę. Tyle że w nieco bardziej stonowanym wydaniu.

Pasujące zestawy (znane również jako dwuczęściowe) to zazwyczaj dwa elementy, które mają pasować do siebie. Znawcy mody przyznają, że to idealny trend dla leniwych, w końcu nie musimy zastanawiać się nad tym jak dopasować do siebie poszczególne elementy garderoby, całość tworzy bowiem niezawodny uniform.

Ten nurt może przywodzić na myśl lata 70., które zdominowały kwieciste wzory i wyraziste printy, może również budzić skojarzenia z garsonkami. Jedno jest pewne niezależnie od tego czy wybierzemy spodnie i krótkie topy, szorty i zwiewne koszule w stylu piżamowym, wszystko musi stanowić spójną całość.

W pasujących zestawach chodzi o zabawny, prosty i elegancki klimat, nie ma jednego stylu, który dominuje. Jedyną zasadą jest to, że ubrania mają stanowić spójną całość, czego przykładem jest styl piżamowy, który zdominował media społecznościowe, obowiązywał również w stylizacjach ulicznych.

Dla osób, które cenią sobie wyrazisty styl, doskonałym rozwiązaniem będzie wybór zestawu np. w kwiatowe wzory lub ciekawe printy, można również posłużyć się zasadą monochromatyczności i postawić, szczególnie latem, na jaskrawe kolory.

Jeśli jednak powoli żegnamy się z latem i zastanawiamy się nad jesienną garderobą, tu pole do popisu nie jest mniejsze. Bazując na bardziej stonowanej palecie kolorystycznej, ciekawych asymetrycznych krojach, również możemy stworzyć ciekawą stylizację. Oczywiście prostym rozwiązaniem będą garnitury. Jednak ciekawym rozwiązaniem, w zdecydowanie bardziej casualowym wydaniu będą pasujące do siebie zestawy dresów, koniecznie w modnej, kolorystycznej odsłonie tie-dye lub monochromatyczne zestawy spodni i swetrów z dzianiny prążkowanej, które mogą okazać się hitem tej jesieni. Zatem jeśli już buszujemy po sklepach w poszukiwaniu nieco cieplejszych ubrań, warto postawić na zestawy.