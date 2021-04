Sposób na majówkę w plenerze. Tej zabawy nie znacie

Nie wiesz jak spędzić z dziećmi majówkę w pandemii? Szukaj w parku kolorowych kamieni. Międzynarodowa gra miejska, bije rekordy popularności i jest zupełnie za darmo.

Zdjęcie Malowane kamieni to świetny sposób na nudę nie tylko dla dzieci / #Kamyczki / archiwum prywatne

Zaczęło się przypadkiem, gdy w trakcie jednej z wycieczek Lila (4.l) i Matylda (2 l.) znalazły smocze jajo.

Był to sporych rozmiarów kamień, ktoś pomalował go farbami i wsadził w skalną szczelinę. Po powrocie z wycieczki, zaintrygowana znaleziskiem mama dziewczynek wrzuciła zdjęcie na FB, gdzie opisuje miejsca i zabawy przyjazne dzieciom. Ktoś odpisał, że to zabawa znana na całym świecie, że dzieci malują kamienie, z tyłu wpisują swój kod pocztowy i rozrzucają je na łonie natury tak, by ktoś inny mógł je odnaleźć.

Zachwycona pomysłem Joanna opowiada: - Kupiłam farby akrylowe i wraz z córkami pomalowałam trochę kamyków. W trakcie spacerów rozrzucałyśmy je w widocznych i uczęszczanych przez dzieci miejscach.

Pomysł opisała na lokalnej grupie skupiającej rodziców lubiących przyrodę i podmiejskie wycieczki. Inne rodziny zareagowały spontanicznie i machina ruszyła.

Szybko okazało się, że idea kamyków nie jest nowa i od kilku lat bawi się w nią duża część świata. Większość akcji organizowana jest lokalnie, ale zdarza się, że kamyki wędrują z miasta do miasta, czasem poza granice kraju. W Polsce uczestników zabawy skupia fejsbukowy fanpejdż: #kamyczki. Obecnie korzysta z niego ponad 30 tysięcy użytkowników. Kasia, jedna z administratorek grupy mówi, że pomysł zaczerpnęła od Czechów, gdzie od lat popularne są "Kaminky".

- Znaleźliście kamień? Dołączcie do grupy i dodajcie zdjęcie z obu stron - zachęca. - Wpiszcie miejsce, gdzie został znaleziony, wraz z kodem pocztowym. Jego autor jak i reszta będą mogli sprawdzić gdzie znajduje się ten konkretny kamyk, a na podstawie kodu pocztowego, sprawdzą skąd przybył - instruuje.

Na stronie wciąż pojawiają się nowe zdjęcia kamyczków znalezionych przez dzieci. Niektóre przypominają małe dzieła sztuki. Bo oprócz elementów miejskiej gry, zabawa uruchamia wyobraźnię i rozwija zmysł plastyczny.

- To świetny sposób na zabawę przy każdej pogodzie - podkreśla Krzysztof, tata ośmiolatki. - Gdy pada deszcz malujemy kamienie w domu, a gdy świeci słońce szukamy ich na zewnątrz.

Propagatorzy zabawy zgodnie podkreślają, żeby oprócz farb, pisaków, techniki decoupage czy bezbarwnego lakieru, który służy do zabezpieczenia malunków w razie brzydkiej pogody, nie należy używać niczego więcej. - Do kamyczków nie kleimy żadnych plastikowych elementów, jak cekiny, oczka itp. Małe dzieci mogą je oderwać i połknąć - podkreśla Kasia, a Joanna z krakowskiej inicjatywy #dzikikamyk dodaje, że ważny jest także naturalny i ekologiczny aspekt zabawy, który wyklucza generowanie dodatkowych śmieci i nie zagraża leśnym zwierzętom.

Innego zdania są jednak producenci zabawek, którzy w kamieniach już zwęszyli interes. W sklepach znaleźć można gotowe zestawy zafoliowanych kamyków wraz z przyborami do kolorowania.

Zabawa w poszukiwanie kamieni, swoja popularność w dużej mierze zawdzięcza pandemii. W czasie zamkniętych granic, ośrodków wypoczynkowych, uwięzieni w domach szukamy sposobu na rozrywkę z dziećmi. #Kamyczki to doskonała okazja do kontaktu z naturą, także w mieście. - Mieszkam w bloku nieopodal centrum Krakowa - mówi Asia. - Na co dzień udowadniam, że kontakt z przyrodą, bliskość natury tak potrzebną szczególnie dzieciom można odnaleźć w najmniejszym nawet, pełnym krzaków nieużytku.

***

