Kombucha - co to jest i skąd pochodzi?

Kombucha to fermentowany napój stworzony na bazie słodkiej herbaty, które ma od 5 do 10 proc. cukru oraz grzybka SCOBY (z języka angielskiego Symbiotic Culture od Bacteria and Yeasts, czyli ''symbiotyczna kultura bakterii i drożdży"). SCOBY można znaleźć również pod nazwą grzybek japoński lub grzybek herbaciany.