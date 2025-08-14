Kinga Kończak-Czarnoczyńska o hejcie w sieci - rozmowa z Katarzyną Zdanowicz

Rozmowa rozpoczęła się od głośno komentowanego w sieci, a dla wielu wciąż niezrozumiałego ataku internautów na Katarzynę Nawrocką, 7-letnią córkę przyszłego, a dziś już urzędującego prezydenta Polski. - Ta sytuacja mnie zaskoczyła, zszokowała i przeraziła. Pokazuje, że niezależnie od tego, czy chodzi o dziecko Jana Kowalskiego, czy prezydenta, wciąż istnieje społeczne przyzwolenie na krzywdzenie najmłodszych - przyznała Kinga Kończak-Czarnoczyńska.

Jak zaznaczyła, internet sprzyja anonimowości, przekraczaniu granic i braku odpowiedzialności za słowa, a hejterzy często uderzają w rodzinę. Prowadząca zapytała również, jak takie nieprzychylne komentarze mogą wpłynąć na przyszłość kilkuletniego dziecka. - Jeśli nie otrzyma specjalistycznego wsparcia psychologiczno-psychoterapeutycznego, może to wywołać lęk, utratę poczucia własnej wartości i brak zaufania nie tylko do rówieśników czy przyjaciół, ale nawet do najbliższych - podkreśliła ekspertka. Podczas rozmowy zauważyła także, że dziecko nie jest przygotowane na takie zachowania anonimowych osób. Nie ma nawet świadomości, że to jest hejt. - Nie rozumie, dlaczego ktoś tak zareagował na zwykłą spontaniczność dziecięcą.