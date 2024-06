Do jakiego pojemnika złotko po maśle? Być może popełniasz powszechny błąd

Chociaż wyrzucenie zużytego opakowania po maśle do odpowiedniego pojemnika wydaje się łatwe, to po zgłębieniu się w temat, wcale takie nie jest. Z czego to wynika i jak poprawnie wyrzucać ten odpad?