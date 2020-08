​Dowiedz się, dlaczego warto mieć w domu gałązki eukaliptusa

Łazienka, szczególnie ostatnio, stała się sanktuarium, w którym w spokoju można oddać się relaksującym zabiegom pielęgnacyjnym. Z dużą pieczołowitością wybieraliśmy więc kosmetyki, które mają zbawiennie wpłynąć na nasz dobrostan oraz elementy wystroju tych domowych SPA. Polecamy gałązki eukaliptusa! Dlaczego?

Zdjęcie Eukaliptus jest przyjacielem układu oddechowego, pomoże też złagodzić stres. /123RF/PICSEL

Jak podkreśla Christine Buckley, autorka książki "Plant Magic: Herbalism in Real Life" eukaliptus od wieków stosowany jest w medycynie. O jego właściwościach przypominamy sobie szczególnie w sezonie wzmożonych przeziębień, kiedy to wykorzystywany jest do inhalacji, które mają nieco złagodzić przykre objawy choroby. I to jest właśnie jedna z zalet umieszczenia rośliny pod prysznicem.

W trakcie kąpieli, para wodna uwalnia olejki eteryczne, co powoduje, że w trakcie porannego prysznica, możemy również oddawać się zabiegowi inhalacji. Jedno z badań wykazało, że olejek eteryczny z eukaliptusa ma znaczące właściwości przeciwzapalne.

Oprócz tego, że jest przyjacielem układu oddechowego, eukaliptus pomoże złagodzić stres. Naukowcy wskazują, że jego aromat zmniejsza aktywność współczulnego układu nerwowego - układu reagowania na stres - i zwiększa aktywność przywspółczulnego układu nerwowego, co sprzyja relaksacji.

- To element, który jest niezwykle przyjemny dla oka, sprzyja relaksowi - przyznaje Buckley - Zapach eukaliptusa delikatnie orzeźwia, ale nie jest nadmiernie pobudzający. Spokojnie pobudza naszą świadomość i koncentrację, co może być pomocne o poranku! Ale jest też na tyle łagodny, że nie będzie działał na nas nadmiernie pobudzająco w trakcie wieczornej kąpieli - dodaje i zachęca, aby kilka gałązek zawiesić tuż przy słuchawce prysznicowej i wymieniać je średnio co tydzień.