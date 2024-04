Grządki podwyższone mają wiele zalet, dla których działkowicze często decydują się na ich posiadanie. Po pierwsze mogą one mieć nawet do 80 centymetrów wysokości, dzięki czemu pielenie grządek czy zbieranie plonów jest o wiele łatwiejsze, bo nie trzeba się schylać. Dużym plusem jest także fakt, że grządki można wypełnić dowolnym podłożem, zatem są doskonałym miejscem dla wymagających roślin. W każdej skrzyni można uprawiać inne warzywa, a glebę dostosować pod konkretne uprawy. Ziemia w grządkach podwyższonych szybciej się nagrzewa, dzięki czemu wiosenne uprawy szybciej kiełkują i wydają plony. Jednym z głównych powodów, dla których właściciele ogrodów i działek decydują się na grządki podwyższone, jest mniejsze ryzyko pojawienia się w nich szkodników, takich jak turkucie podjadki czy nornice. Choć nie jest to stuprocentowe zabezpieczenie, gdyż turkucie mają skrzydła, dzięki którym teoretycznie mogą dostać się do skrzyń od góry.