Jaka doniczka dla storczyka?

Odpowiedź na pytanie, jaka doniczka dla storczyka jest najlepsza, nasuwa się sama. Wystarczy zobaczyć, w jakich pojemnikach są one sprzedawane w sklepach ogrodniczych i marketach. Zazwyczaj są to plastikowe osłonki, przez które widać korzenie i właśnie taka najlepiej się sprawdzi w domowej uprawie naszego storczyka. Dlaczego? Ponieważ wtedy doskonale widać, w jakiej kondycji jest nasza roślina. Wiele rzeczy o stanie naszego domowego okazu zdradzają właśnie korzenie, dlatego przezroczysta doniczka pasuje idealnie do storczyka. Ponadto korzenie storczyka również, w przeciwieństwie do innych roślin, lubią być nasłonecznione i mieć dostęp do powietrza.

Jak dbać o storczyki w domu? Interia DIY

Patrz na korzenie

Jak dbać o storczyka? Przezroczysta doniczka pomoże w zadaniu 123RF/PICSEL

Jeśli mamy już przezroczystą doniczkę do storczyka, to na początku z łatwością możemy wyczytać, kiedy potrzebuje nawodnienia. Jeśli jego korzenie w środku robią się szare, to znak, że wymaga solidnej dawki wody. Zazwyczaj te fabrycznie dodane pojemniki mają na dnie otwory odpływowe, co tylko nam ułatwia zadanie. Jak podlać prawidłowo storczyka? Najlepiej umieścić właśnie całą doniczkę w nieco większej misce z wodą (ale tak, aby była zanurzona wyłącznie do połowy) i pozostawić na 30 minut. Później nie pozostaje nic innego, jak wyciągnąć storczyka z wody i poczekać, aż jej nadmiar naturalnie odcieknie ze środka. Pamiętajmy, storczyki lubią miękką wodę do podlewania. Jeśli w naszych kranach płynie twarda woda, to do miski z nią można dodać kilka kropel soku z cytryny.

Co jeszcze można wyczytać z korzeni? Z łatwością można wtedy zauważyć, że ma albo pasażerów na gapę lub gnije. Wtedy trzeba szybko interweniować i zastosować środki, które zapobiegną rozwojowi chorób grzybiczych i niechybnego zniszczenia storczyka.

Przesadzanie storczyka: ważna uwaga

Storczyk nie musi mieć dużej doniczki. Ale wszystkie korzenie muszą się w niej zmieścić 123RF/PICSEL

W zasadzie storczyka nie powinno się przesadzać zbyt często: można to spokojnie robić raz na trzy lata, ale czasami nie jest to w ogóle wymagane, jeśli cyklicznie kwitnie. Gdy jednak widać w środku pojemnika oznaki chorobowe, czyli korzenie w doniczce przybierają brązową barwę, to znak, że trzeba mu wymienić i podłoże, i doniczkę. Ważna uwaga: nie powinno się przesadzać kwitnącego storczyka, więc lepiej zaczekać, kiedy płatki samoistnie odpadną od łodyg. Jeśli innej możliwości nie ma, ponieważ gnije, to łodygi z kwiatami trzeba odciąć.

Jak przesadzić storczyka?

Storczyki będą piękne, jeśli namoczysz jego korzenie w misce z wodą 123RF/PICSEL

Przesadzanie storczyka nie jest niczym trudnym, ale warto widzieć, jak się do tego zabrać. Najpierw trzeba kupić odpowiednią, przezroczystą doniczkę oraz specjalne podłoże dla tych tropikalnych roślin. Zanim wyjmiemy storczyka, lepiej umieścić go w misce na godzinę, aby zmiękły korzenie. Gdy one wystają przez otwory odpływowe, to można pojemnik ostrożnie rozciąć. Jeśli udało nam się wyciągnąć storczyka, trzeba dokładnie oczyścić ze starego podłoża i sprawdzić korzenie: trzeba usunąć wszystkie martwe oraz zgniłe bądź zainfekowane zmianami grzybicznymi i zastosować środek ochronny. Teraz nie pozostaje nic innego, jak ustawić storczyka w nowej doniczce, tak by rozeta liściowa była na środku i wsypywać do pojemnika podłoże. Aby dotrzeć do wszystkich części, można pomóc sobie drewnianym patyczkiem, aby rozprowadzić je dokładnie między korzeniami.