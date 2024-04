Zmiany mają to do siebie, że czasami ich wyczekujemy, często prowokujemy, ale są też chwile, w których pojawiają się zupełnie niespodziewanie. Maj dla niektórych znaków zodiaku będzie dość sielski, ale są też takie, które muszą nastawić się na życiowe przemeblowania. Sprawdź, czy dotyczy to ciebie i... nastaw się na zmianę.

Strzelec - przygotuj się na przygodę

Zodiakalne Strzelce to wolne duchy i wszelkie zmiany mogą je tylko cieszyć. To znak osób kochających przygody i maj pod tym względem ich nie zawiedzie. Wybiorą się w podróż i bez znaczenia tu jest, czy będzie to mała wycieczka krajowa, czy zagraniczny wojaż. Konsekwencją wyjazdu będą nowe wrażenia, nowe znajomości i świeży dopływ gotówki.

Do podejmowania ryzyka Strzelców nie trzeba namawiać i w maju będzie to miało pozytywny wymiar finansowy. Szykuje się wygrana na loterii, poznanie osoby, z którą Strzelce zarobią pieniądze lub ciekawe i drogocenne znalezisko.

Zodiakalne skorpiony w maju mogą liczyć na zmiany. 123RF/PICSEL

Skorpion - spore zmiany w finansach i w życiu

W maju zodiakalne Skorpiony mogą liczyć na powodzenie w interesach. To popchnie osoby spod tego znaku do decyzji o radykalnych zmianach w życiu. Może będzie to pomysł na budowę domu, własny biznes lub kosztowny, a odkładany do tej pory zakup? Trzeba wykorzystać dobrze czas, kiedy Merkury ustawi się w korzystnym dla tego znaku trygonie z Jowiszem.

W uczuciach maj to dla Skorpionów czas na redefiniowanie związku. Może to być bolesne, ale przyniesie korzystne rozwiązania. Te zmiany będą wymagały od obojga partnerów całkowitej szczerości, nawet jeśli wiązać by się miała z wyjawieniem niewygodnej prawdy.

Wodnik - czas eksperymentów

Dla zodiakalnego Wodnika maj będzie czasem eksperymentów i poszukiwań. Osoby spod tego znaku zodiaku odczują potrzebę nowych doświadczeń na wielu polach. Będą otwarte na poznawanie nowych ludzi i wchodzenie z nimi w relacje miłosne i biznesowe.

Wodniki, które są w stałych związkach, również postanowią w nich coś odświeżyć. Będą zaskakiwały partnera pomysłami na wspólne wyjazdy, aktywności sportowe czy kolacje przy świecach. Wszystkie te zmiany wprawią osoby spod znaku Wodnika w wielki zachwyt nad światem i ludźmi.

Lwy - wszystko do wymiany

Ostatnio Lwy mogły odczuwać pewne zmęczenie codzienną rutyną. Osoby spod tego znak zodiaku nie lubią jednak nudzić się zbyt długo, a w maju układ gwiazd skłoni Lwy do radykalnych zmian. Oznacza to podjęcie decyzji o przeprowadzce lub rzuceniu pracy i podjęciu nowej, czasem w zupełnie innym zawodzie. Pierwsze kroki mogą być trudne, ale wkrótce zaczną dawać owoce.

W maju Lwy odczują też potrzebę pomocy innym. Zaangażują się w działania charytatywne, zbiórki na rzecz potrzebujących czy pomocy potrzebującym bliskim. Do nowych zadań osoby spod tego znaku zodiaku będą pochodziły z pełną ekscytacją i zaangażowaniem.

"Zbliżenia". Marta Szulkin i Zuzanna Jagiełło. O wpływie człowieka na przyrodę, o krabach w plastikowych domkach INTERIA.PL