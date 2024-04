To imię oznacza kobietę gotową do poświęceń, choć kroczącą własną drogą. Dlaczego warto nadać je swojej córce?

Energiczna indywidualistka, sprytna, ale chętna do niesienia wsparcia innym. Nigdy nie idzie na skróty i często osiąga to, co sobie założy. Berenika to niezwykłe imię, cechujące kobietę o mocnym charakterze, który „mięknie” w obliczu pomocy najbliższym. To nieco zapomniane imię żeńskie, które warto rozważyć, szukając tego idealnego dla córeczki.