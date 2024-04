Daje efekt mikrodermabrazji. Wymieszaj z wodą i nałóż na twarz i dekolt

Mikrodermabrazja to nieinwazyjny zabieg kosmetyczny, którego celem jest odnowa skóry, poprawa jej wyglądu i zmniejszenie lub całkowite usunięcie niedoskonałości. Przy wykorzystaniu różnego rodzaju narzędzi przeprowadza się precyzyjny peeling, który usuwa zewnętrzną, zrogowaciałą warstwę naskórka. Po mikrodermabrazji złuszcza się on stopniowo, a proces odnowy skóry przebiega powoli i łagodnie, dzięki czemu nie ma ryzyka wystąpienia długo gojących się podrażnień czy powstania blizn.

Mikrodermabrazja najczęściej stosowana jest na twarz, szyję i dekolt, ale z powodzeniem można ją również stosować na innych częściach ciała. Istnieje kilka rodzajów mikrodermabrazji, dzięki czemu jest ona zabiegiem bardzo wszechstronnym i skierowanym do osób w każdym wieku. Najpopularniejszymi rodzajami mikrodermabrazji są:

mikrodermabrazja laserowa - to najnowszy na rynku rodzaj mikrodermabrazji, wykorzystujący działanie wiązki lasera. Zabieg jest bardzo precyzyjny i sprawdzi się w przypadku większości problemów ze skórą

mikrodermabrazja diamentowa - w której do złuszczania naskórka używa się głowicy zakończonej diamentową końcówką. Dzięki temu zabieg jest delikatny i nie powoduje podrażnień nawet u osób z wrażliwą cerą

Mikrodermabrazja to niezwykle wszechstronny zabieg, który sprawdzi się u osób w każdym wieku i z różnym typem cery. Polecany jest do skóry z pierwszymi oznakami starzenia, ale poradzi sobie też z głębszymi zmarszczkami. Poprawia jej napięcie, przywraca jędrność oraz pobudza produkcję włókien kolagenowych. Redukuje przebarwienia, wyrównuje koloryt, dotlenia skórę, dzięki czemu odzyskuje ona blask i wygląda na bardziej zadbana i zdrowszą. Mikrodermabrazja bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku cery tłustej i mieszanej, z zaskórnikami i rozszerzonymi porami. Odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, a tym samym redukuje powstawanie niedoskonałości. Zabieg stosuje się również w celu zmniejszenia, a nawet całkowitego usunięcia blizn , rozstępów czy cellulitu.

Przeciwwskazania do zabiegu

Mikrodermabrazja jest zabiegiem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym. Świadczyć o tym może fakt, że może być wykonywana nawet u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Warto jednak pamiętać, że tak jak w przypadku każdego zabiegu, tak i w przypadku mikrodermabrazji, istnieją przeciwwskazania do jej wykonania. Zaliczają się do nich:

skłonność do tworzenia bliznowców i zwłóknień

Jedną z wielu zalet mikrodermabrazji jest to, że jej efekty możemy zauważyć już po pierwszym zabiegu. Oczywiście, będą one zależały od tego, z jakim problemem przyszliśmy do gabinetu kosmetycznego i w jakim pierwotnie stanie była nasza skóra. Po pierwszym zabiegu z pewnością zauważymy jednak, że nasza cera jest gładsza, bardziej odżywiona i promienna. Jeśli zależy nam na uzyskaniu długotrwałych efektów lub borykamy się z przebarwieniami, głębszymi zmarszczkami lub rozstępami, konieczne będzie wykonanie serii zabiegów. O ich ilości zadecyduje osoba wykonująca zabieg, która na pierwszej wizycie przeprowadzi z nami szczegółowy wywiad nie tylko w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań, ale również celem ustalenia, jakich rezultatów oczekujemy.