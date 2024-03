Mycie wazonu nie powinno sprawiać większej trudności, ale mimo wszystko z czasem jego blask znika. Czasami jest to faktycznie nasze zaniedbanie, ale zdarza się tak, że nieumiejętnie o niego dbamy. Jak myć wazon? Najlepiej po prostu sięgnąć po płyn do mycia naczyń oraz wodę. Zamiast ciepłej, warto nalać po zimną, co sprzyja efektowi błyszczenia naczyniu kryształowemu. Oczywiście, nie wolno zapominać o wnętrzu wazonu: czasami niezbędne będzie wykorzystanie szczotki do mycia butelek.

Zacieki w wazonie? Nie trzeba się nimi przejmować, bo i na nie jest rozwiązanie. Wystarczy do środka nalać nieco ciepłą wodę wraz z octem w równych proporcjach, które rozpuszczą osad z twardej wody. Mieszankę można zostawić na dłuższy czas, a później tylko wypłukać. A co zrobić, kiedy ostry zapach octu nam przeszkadza? W zastępstwie sprawdzi się kwasek cytrynowy o przyjemniejszym dla nosa aromacie.

Ocet rozpuścił kamienny osad, ale wnętrze wazonu nadal jest brudne? Czasami nawet szczotka do mycia butelek może sobie nie poradzić, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z załamaniami oraz zakamarkami wewnątrz. Wystarczy ze spiżarni wziąć garść ryżu i wsypać do wazonu. Później do wnętrza dolewamy wodą wraz z płynem do mycia naczyń, ręką zakrywamy otwór wazonu i energicznie potrząsamy. Wnętrze naczynia będzie czyste, jak dawniej.