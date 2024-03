Czyszczenie płyty ceramicznej: złota zasada

Płyta ceramiczna wydaje się idealnym rozwiązaniem dla wszystkich adeptów sztuki kulinarnej, bo wiele osób wierzy, że łatwiej się czyści. Prawdą jest, że nie trzeba się napracować, aby błyszczała, ale jednak musi wejść nam w krew jeden nawyk: trzeba przecierać ją po każdym gotowaniu. Dlaczego? Wystarczy, że skapnie na nią solona woda, aby już powstała plamka: dlatego warto mieć przy kuchence ścierkę z mikrofibry. Jeśli ją namoczymy i po każdym gotowaniu przetrzemy płytę, to będzie ona idealnie czysta i gładka jak lustro.

Pamiętajmy, że płyta ceramiczna nie jest odporna na resztki, które wypadają nam z garnka lub patelni albo gdy nam - co gorsza - coś wykipi. Wtedy istnieje ryzyko, że fragmenty przygotowywanego obiadu mogą się przypalić, a to jest najgorsza opcja. Jeśli zdarzyła nam się kulinarna wpadka, to nie ma co czekać: trzeba niestety gotowanie przerwać i szybko zebrać resztki jedzenia, inaczej plamy będą trudne do usunięcia.

Brudna płyta ceramiczna? To nie problem

Nasza płyta ceramiczna przestała pięknie wyglądać? Nic straconego! Można doczyścić ja w łatwy sposób: wystarczy sporządzić domowy płyn do czyszczenia, który jest ekologiczny i skuteczny. Sekretem jest oczywiście ocet spirytusowy, który trzeba przelać do butelki ze spryskiwaczem. Aby wzmocnić działanie specyfiku, można dodać do mikstury soku z cytryny oraz cytrusowe skórki. To idealny sposób, aby mieszanka nadała płycie ceramicznej pożądanego blasku. Z drugiej strony owocowy dodatek sprawi, że drażniący zapach octu będzie milszy dla naszego nosa. Gdy lubimy bardzo zapachowe specyfiki, to warto sięgnąć również po olejki eteryczne, które są do nabycia w każdej aptece.

Przypalenie? Twardy zawodnik

Zdjęcie Do cięższych zabrudzeń na płycie konieczne będą dwa składniki / 123RF/PICSEL

Nawet najlepszym zdarza się wpadka i chwila zapomnienia, więc czasami na płycie ceramicznej pojawiają się przypalenia. To nie tylko problem natury estetycznej, ich obecność to także wyzwanie dla zapachu w kuchni, ponieważ ich podgrzewanie przez płytę sprawia, że unosi się bardzo nieprzyjemny zapach. Jeśli znajdują się one na naszej płycie ceramicznej, to można również z nimi się uporać. Co w takim razie trzeba zrobić?

Zadanie wymaga podjęcia kilku działań. Na początku trzeba zabrudzenia zmiękczyć wodą: najlepiej zwilżyć ściereczkę albo ręczniki papierowe i przyłożyć do zabrudzeń. Później warto sięgnąć po domowy środek czyszczący: opakowanie sody oczyszczonej wymieszać z niewielką ilością octu spirytusowego. Mieszankę należy rozprowadzić punktowo i pozostawić na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Następnie wilgotną gąbką przetrzeć przypalenie i nadmiar zebrać papierowym ręcznikiem. Płyta ceramiczna będzie jak nowa.

