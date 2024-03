Spis treści: 01 Dlaczego warto wrzucić liście laurowe do prania?

02 Liście laurowe: Ratunek dla zafarbowanego ubrania

03 Wywar z liści laurowych na zafarbowane ubrania

Dlaczego warto wrzucić liście laurowe do prania?

Wiele osób zastanawia się, po co wrzucać liście laurowe do prania. Odpowiedź jest bardzo łatwa: ponieważ ma właściwości wybielające! Dlatego, jeśli nasze ulubione białe bluzki lub koszule swoje lata świetności mają już dawno za sobą, warto do pralki dodać kilka liści. W ciągu jednego cyklu prania pomogą pozbyć się nagromadzonych we włóknach osadów, który rażąco wpływają na wygląd ubrań. Warto przynajmniej wypróbować ten łatwy patent: liście laurowe są obojętne dla tkanin, więc nie zniszczą ubrań tak, jak inne detergenty.

Sprawdź: Liść laurowy - właściwości

Reklama

Liście laurowe: Ratunek dla zafarbowanego ubrania

Astrologia Powieś przy drzwiach i zobacz, jak działają. Mówią, że mają wyjątkową moc

"Poskromi" siwe włosy. Sprawdź domowy patent z liściem laurowym Niewiele trzeba, aby nasze białe ubrania zostało zafarbowane. Wystarczy, że niepostrzeżenie po wstępnym sortowaniu, do bębna pralki trafi niechciany element ubioru w innym niż biały kolorze. Po praniu możemy się bardzo niemile zaskoczyć, a jej zawartość zmienić barwę na inną. Często zafarbowane ubrania spisujmy na straty, więc wtedy albo się ich pozbywamy, albo zasilają część garderoby do chodzenia po domu.

W takiej sytuacji nie trzeba załamywać rąk, ponieważ liście laurowe mogą pozbyć się niechcianego koloru ubrań i przywrócić im śnieżną biel! Wystarczy przygotować wywar z liści laurowych.

Wywar z liści laurowych na zafarbowane ubrania

Przygotowanie wywaru z liści laurowych jest banalne: wystarczy garść przyprawy zalać dużą ilością wody i zagotować przez około 20 minut. Kiedy wybielająca mikstura przestygnie, należy wrzucić do niej zafarbowane ubrania. Niestety, trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ odzież trzeba moczyć kilka godzin (najlepiej całą noc). Jeśli pozwalają nam na to możliwości, zawartość garnka można przemieszać.

Zdjęcie Wywar z liści laurowych dodaj do miski z wodą i namocz w tym zafarbowaną odzież / Canva Pro / INTERIA.PL



Tak odmoczone, zafarbowane elementy odzieży wystarczy wyprać w pralce tak jak zwykle. Dla lepszego efektu do pralki - oprócz proszku lub płynu do płukania - można dodać sodę oczyszczoną lub sól kuchenną, które spotęgują efekt!



Przeczytaj także: Nie każdy wie o tej "funkcji" pralki, a szkoda. Jeden trik i pranie suche