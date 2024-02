Spis treści: 01 Kiedy przycinamy hortensje po zimie?

02 Nawóz ze skórek bananów do hortensji

03 Bananowa gnojówka do hortensji

Kiedy przycinamy hortensje po zimie?

Jedną z kluczowych czynności ogrodniczych, która ma nam zapewnić widok roślin bujnie obsypanych kwiatami, jest regularne ich przycinanie. Część odmian i gatunków wymaga, by jedynie sporadycznie wprowadzać ten krok do rutyny pielęgnacyjnej. Inne potrzebują zdecydowanego i radykalnego cięcia, by ponownie odżyć.

W przypadku hortensji sposób i częstotliwość ich przycinania zależy w dużej mierze od wybranego gatunku rośliny. Inaczej tniemy hortensję bukietową, a zupełnie inny sposób zastosujemy do ogrodowej. Wynika to przede wszystkim z faktu kwitnięcia na różnych pędach - jednorocznych lub dwuletnich. Przyjęło się jednak, że pierwsze cięcie hortensji następuje początkiem wiosny i to właśnie po oficjalnie zakończonej zimie możemy zabrać się za odświeżanie wszystkich jej gatunków.

Reklama

Sprawdź: Czy znasz różnicę między hortensjami? Wiedza ta na pewno zaprocentuje w ogrodzie

Nawóz ze skórek bananów do hortensji

Porady Wysiewanie pomidorów: Żelazne odmiany, których nie strawią choroby

Kroję plasterek i wkładam do doniczki. Po dobie wiem, co szkodzi skrzydłokwiatowi

Obowiązkowy zabieg końca zimy. Hortensja bukietowa będzie jak z bajki

Trzy nietypowe, łatwe w uprawie krzewy owocowe. Zapomnij o malinach i agreście Już pod koniec lutego i na początku marca pogoda coraz bardziej zaczyna przypominać pierwsze wiosenne dni. Na tym etapie warto wpisać do kalendarza dodatkowe prace przy hortensji, gdyż na samym cięciu pielęgnacja się nie kończy. O tej porze roku warto pomyśleć o zastosowaniu odżywczego nawozu. W tym celu możemy sięgnąć po obornik, kompost, biohumus lub zasilacz organiczny.

Doświadczeni ogrodnicy zwracają uwagę na jeszcze jeden patent, o wiele prostszy i taki, przy którym nie spędzimy zbyt wiele czasu. Polega on na zakopaniu kilku skórek z bananów bezpośrednio pod krzewami hortensji. Resztki owocu z czasem zaczną oddawać do gleby cenne składniki odżywcze, a roślina będzie mogła na bieżąco zaspokajać swoje zapotrzebowanie. Ciekawą alternatywą jest również rozsypanie wysuszonych i rozdrobnionych skórek bezpośrednio na powierzchni. Wystarczy podpiec je w piekarniku, a następnie zetrzeć na tarce lub rozdrobnić w blenderze.

Zdjęcie Skórka z banana to jeden z najlepszych naturalnych nawozów do hortensji / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Kluczowy moment na przesadzenie hortensji. Kieruj się tymi zasadami, a obrodzi kwiatami

Bananowa gnojówka do hortensji

Pod koniec lutego możemy zabrać się także za przygotowanie odżywczej gnojówki z resztek banana. Standardowy przepis nie różni się od preparatu na bazie pokrzywy. Wystarczy zebrać kilka lub kilkanaście skórek z banana, pokroić na mniejsze kawałki i umieścić w dużej beczce. Teraz należy zalać całość 10 litrami przefiltrowanej wody lub deszczówki i odstawić na 14 dni. Ogrodnicy przypominają, by co jakiś czas przemieszać miksturę. Po tym czasie rozcieńczamy nawóz z wodą w proporcjach 1:10.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BIO Gotowanie INTERIA.PL

Sprawdź również:

Dlaczego fikus benjamina gubi liście? Tak uratujesz obumierającą roślinę

Nawet najbardziej zmarnowany skrzydłokwiat wypuści pąki. Wzmocnij go warzywną odżywką