Hortensja ogrodowa czy bukietowa? To ogromna różnica!

Wydawać by się mogło, że hortensja ogrodowa oraz bukietowa są gatunkami bardzo do siebie podobnymi. Oczywiście, prawdą jest, że wiele je łączy, ale z racji swoich różnic, mają inne wymagania uprawowe, co jest istotne, jeśli chcemy, by prawidłowo i zdrowo rosły. Czym różni się hortensja ogrodowa od hortensji bukietowej? Można łatwo je odróżnić po ich przepięknych kwiatach i po oryginalnym pokroju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Filharmonia zawitała do szpitala. Szumowski: Muzyka pomaga we wszystkim Polsat News

Jak wygląda hortensja ogrodowa?

Hortensja ogrodowa jest krzewem, na którym pojawiają się przepiękne kwiaty i właśnie po nich można z łatwością poznać, z którą rośliną mamy do czynienia. Kwiatostany mają kulisty kształt i pojawiają się w różnych częściach krzewu. Jej pokrój jest dość rozbudowany, a z kępy wyrastają rozgałęzione łodygi, które tworzą szerokie i gęste ulistnienie. Jeśli chodzi o kwiaty hortensji ogrodowej, to przyjmuje ona różne barwy, które zależne są od pH gleby. W kwaśnych przyjmuje najczęściej kolor fioletowy i niebieski, zaś w zasadowych zbliżone do purpury i różowego.

Reklama

Skoro wiemy już, jak wygląda hortensja ogrodowa, to warto wiedzieć, jak ją uprawiać. Różnice między hortensją bukietową dotyczą stanowiska. W przypadku omawianej rośliny zaś, krzew preferuje miejsce cieniste lub półcieniste, które pozwolą na wytworzenie przepięknych kwiatostanów. Ponadto kwiaty wyrastają na pędach zeszłorocznych, dlatego przed sezonem usuwa się wyłącznie chore i martwe łodygi. Co więcej, hortensja ogrodowa nie do końca dobrze znosi zimę, więc późną jesienią - zanim nadejdą przymrozki - krzew trzeba ochronić przed mrozem.

Jak wygląda hortensja bukietowa?

Hortensja bukietowa - wbrew swojej nazwie - nie nadaje się wyłącznie do tworzenia wiązanek, ale doskonale rośnie również w ogrodzie. Jak ją rozpoznać? Znakiem rozpoznawczym hortensji bukietowej są bardzo duże, pokaźne kwiaty, które przyjmują kształt stożka. Do tego różnią się barwą: płatki przyjmują białą, dominującą barwę, ale na nich pojawiają się również przebarwienia: zielone lub różowe. Ponadto krzew ma wzniosły pokrój, gdyż z kępy wyrastają proste, długie łodygi, a na ich szczycie pojawiają się stożkowate kwiaty.

Sprawdź też: Najgorsze, co możesz zrobić hortensji. W przyszłym roku nie zakwitnie

Jak uprawiać hortensję bukietową? Zabiegi pielęgnacyjne nieco różnią się od tych, które trzeba wykonać z hortensją ogrodową. Przede wszystkim roślinę trzeba zasadzić w miejscu jasnym o kwaśnym lub zbliżonym do kwaśnego odczynie pH, gdyż to jest gwarant obfitego kwitnienia krzewu. Co więcej, kwiaty wyrastają na pędach jednorocznych, więc cięcie łodyg musi być dosyć zdecydowane. W porównaniu do hortensji ogrodowej, hortensja bukietowa jest bardziej mrozoodporna, więc często zakrywanie krzewów na zimę jest zbędne.

Polecamy: Jak bez chemii poprawić jakość gleby? Zielone nawozy, które wzbogacają i odkażają ziemię