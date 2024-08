Oleje roślinne najczęściej odnajdują zastosowanie w kulinariach. Dodawane do smażenia, pieczenia lub przygotowywania sałatek. Dzięki zawartości kwasów omega-3 i omega-6, pomagają rozpuszczać się witaminom (zwłaszcza A, D, E, K) oraz chronią organizm przed chorobami krążeniowymi

Właściwości oleju docenia nie tylko branża spożywcza. Okazuje się, że możemy z powodzeniem wykorzystać go do wyczyszczenia mocno zabrudzonego i pozbawionego blasku zlewu!

Olejowanie zlewozmywaka

Do czyszczenia zlewu nada się każdy olej spożywczy, który znajdziemy na sklepowych półkach. Możemy sięgnąć m.in. po:

rzepakowy

słonecznikowy

kokosowy

Aby zadbać o lepszy wygląd zlewu i zapewnić mu właściwą konserwację, wystarczy już jedna łyżeczka wybranego tłuszczu.

Olejowanie rozpoczynamy od dokładnego opłukania zlewu w celu pozbycia się ewentualnych resztek jedzenia oraz osadu. Łyżeczkę oleju nakładamy na gąbkę, ściereczkę lub gruby ręcznik papierowy, a następnie dokładnie wcieramy w powierzchnię zlewu. Warto zrobić to dokładnie, by nie ominąć żadnego miejsca. Wykonanie tej czynności nie tylko doczyści trudne zabrudzenia, ale także zaimpregnuje zlewozmywak i sprawi, że stanie się bardziej odporny na powstawanie nowych plam.

Warto pamiętać, by nie wlewać samego oleju bezpośrednio do zlewu. Grozi to dostaniem się produktu do odpływu, konsekwencją czego może być zapchanie rur, a to nie pozwoli odpowiednio odprowadzać wody.

Olejowanie czarnego zlewu

Olej można wykorzystać także do impregnacji czarnego zlewy granitowego. Jak to zrobić? Wystarczy nałożyć odrobinę oleju na ściereczkę i wcierać go w zlew. Robimy tak do momentu, aż powierzchnia zlewozmywaka nie będzie klejąca.

Tanie sposoby na brud i zacieki w zlewie

Sodę oczyszczoną do mycia zlewu można stosować na różne sposoby 123RF/PICSEL

Używany zazwyczaj do mycia brudnych garnków, sztućców i talerzy płyn do mycia naczyń bez problemu poradzi sobie z zabrudzonym zlewem. Wystarczy codziennie wieczorem przetrzeć powierzchnię zlewu gąbką nasączoną odrobiną płynu. Regularne stosowanie tej metody zapobiegnie konieczności czasochłonnego czyszczenia i kupowania silnych detergentów.

Wygląd zlewu odstrasza nagromadzonym kamieniem i starymi zaciekami? W takiej sytuacji warto sięgnąć po niezawodną sodę oczyszczoną. Możemy wykorzystać ją na dwa różne sposoby.

Sodę oczyszczoną i wodę mieszamy w proporcjach 3:1 , aż do uzyskania konsystencji gęstej pasty. Tak przygotowaną mieszankę nanosimy na gąbkę i dokładnie czyścimy wnętrze zlewu. Po dokładnym umyciu całość spłukujemy zimną wodą.

Domowy środek do czyszczenia zlewu, który przy okazji udrażnia zapchane rury, wymaga zaledwie dwóch składników - sody oczyszczonej i octu. Myjemy nimi zlew i zostawiamy na kilkanaście minut. Po tym czasie spłukujemy.

Jednym z prostszych sposobów jest także połączenie octu i wody w równych proporcjach 1:1. Tak przygotowanym specyfikiem czyścimy zabrudzoną powierzchnię i pozostawiamy do wyschnięcia, a następnie dokładnie płuczemy.

