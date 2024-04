Tuja znana również jako żywotnik to jedna z najpopularniejszych roślin ogrodowych, która skradła serca Polaków. Jest łatwa w pielęgnacji, świetnie komponuje się z przestrzenią, a także cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Z tych powodów doskonale nadaje się na żywopłot.



Tuja nie wymaga częstego podlewania czy nawożenia. Mimo to nawet tak silna roślina czasami potrzebuje wsparcia. Ostrzegawczym sygnałem, którego nie powinniśmy ignorować, jest brązowienie tui, które może być oznaką różnych problemów. Chociaż naturalne brązowienie gałązek jest zjawiskiem normalnym, jego nadmierne nasilenie może być groźne dla rośliny.



Jednym z powodów, dla których tuje mogą brązowieć, jest zbyt gęste sadzenie krzewów. Drzewka posadzone zbyt blisko siebie wzajemnie się zacieniają, co prowadzi do braku odpowiedniego dostępu do światła. W takiej sytuacji należy rozważyć przesadzenie roślin, tak, aby zapewnić im odpowiednie warunki wzrostu i rozwój.



Tuje mogą także ulegać chorobom grzybowym, zwłaszcza gdy są nadmiernie podlewane. W rezultacie na ich pędach i łuskach możemy zaobserwować szarą pleśń, która z czasem prowadzi do brązowienia roślin. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie oprysków.



Krzewy te mogą także brązowieć z powodu ataku szkodników takich jak misecznik tujowiec lub miodownica cyprysikowa. O ile ten pierwszy jest trudny do zwalczenia i możemy potrzebować silnej chemii, to z miodownicą cyprysikową dobrze poradzi sobie domowy oprysk z czosnku.