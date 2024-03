Spis treści: 01 Co zrobić, aby tuje pięknie rosły?

02 Czym podlewać tuje po zimie?

03 Dlaczego warto podlewać tuje drożdżami?

04 Jak przygotować nawóz z drożdży i jak go stosować?

Co zrobić, aby tuje pięknie rosły?

Hodowla tui nie jest ani trudna, ani skomplikowana. Rośliny te nie mają dużych wymagań zarówno glebowych, jak i wodnych. Aby jednak ładnie się krzewiły i szybko rosły, nie możesz zaniedbać ich cięcia. Tuje przycina się nawet trzy razy w roku, choć w dużej mierze zależy to od gatunku.

Drugim ważnym etapem pielęgnacji tui jest nawożenie. Należy je odżywiać przez cały sezon wegetacyjny. Rodzaj odżywek zmienia się jednak w ciągu roku. Nieco inne składniki są potrzebne roślinie na wiosnę, a zupełnie inne na jesień. Warto trzymać się zasad nawożenia tui, dzięki czemu drzewa będą gęste i zielone. Oznaką braku składników pokarmowych może być m.in. żółknięcie pędów.

Czym podlewać tuje po zimie?

Skoro zapotrzebowanie na składniki pokarmowe się zmienia, co czym nawozić tuje po zimie? Na wiosnę tuje najbardziej potrzebują azotu, który pobudza ich pędy do wzrostu i rozkrzewiania się. W marcu lub kwietniu podlej je zatem gotowymi odżywkami do tui zawierającymi azot. Zanim skorzystasz z gotowego nawozu, sprawdź dobrze jego skład, aby użyć odpowiedniego preparatu.

Latem możesz skorzystać już z nawozów wieloskładnikowych, które dostarczą roślinom najważniejszych składników pokarmowych. Na jesień z kolei wybieraj odżywki mineralne bogate w fosfor i potas. Dzięki tym składnikom tuje lepiej przetrwają zimę, będą odporniejsze na złe warunki atmosferyczne i choroby.

Pomiędzy nawożeniem mineralnym możesz także skorzystać z domowych odżywek, które przygotujesz z resztek kuchennych. Wśród ogrodników bardzo popularna jest odżywka z bananów do tui. Polecana jest także woda pozostała po gotowaniu warzyw - szczególnie ziemniaków. Ważne jednak, aby woda nie była solona. Nawozy domowe zawierają szereg wartościowych dla tui składników mineralnych.

Dlaczego warto podlewać tuje drożdżami?

Innym domowym nawozem do tui jest nawóz przygotowany z drożdży. Dlaczego warto podlewać tuje drożdżami? Zawierają one szereg składników pokarmowych potrzebnych tui. Jednak to nie wszystko. Drożdże sprawiają, że tuje łatwiej pobierają substancje odżywcze z gleby. Ponadto chronią je przed chorobami grzybowymi.

Zdjęcie Domowy nawóz do tui wzmocni ją / 123RF/PICSEL

Jak przygotować nawóz z drożdży i jak go stosować?

Nawóz z drożdży do tui możesz przygotować na dwa sposoby. Pierwszy jest znacznie szybszy. Wystarczy rozpuścić 100 gramów drożdży w 10 litrach wody. Poczekać kilka godzin i taką wodą podlać tuje w ogrodzie.

Inną propozycją jest nawóz ze sfermentowanych drożdży. Aby go przygotować, najpierw 100 gramów drożdży zasyp szklanką cukru i pozostaw w cieple na 2 h. Następnie przelej je do 10 litrów wody, przykryj i zostaw w ciepłym miejscu na tydzień. Po tym czasie nawóz jest gotowy. Aby jednak podlać nim tuje, należy szklankę nawozu rozcieńczyć w 10 litrach wody. Sfermentowany nawóz jest znacznie mocniejszy.

Nawóz z drożdży jest naturalnym, domowym sposobem na odżywienie tui. Istnieje małe ryzyko przenawożenia nim roślin. W okresie wegetacyjnym możesz podlewać nim rośliny nawet co dwa tygodnie.

