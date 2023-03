Spis treści: 01 Lawenda: Kiedy przycinać?

02 Cięcie lawendy na wiosnę: Zadbaj o jej piękny pokrój

03 Wiosenne przycinanie lawendy: Podstawowe zasady

Lawenda: Kiedy przycinać?

Sprawdza się w kosmetyce, jest wykorzystywana przez medycynę alternatywną oraz do odstraszania komarów — lawenda. Kiedy przycinać i w jaki sposób to robić, by była najwspanialszą dekoracją ogrodu lub balkonu? Znawcy mówią o trzech terminach cięcia lawendy: na wiosnę, latem i jesienią. Wiosenne przycinanie lawendy należy przeprowadzić pod koniec marca, a najpóźniej początkiem kwietnia. W lecie skracamy krzewinkę w lipcu, natomiast jesienne cięcie lawendy przeprowadzamy we wrześniu, o ile nie skracaliśmy spędów na wiosnę.



Zdjęcie Kwitnąca lawenda w ogrodzie to coraz częstszy widok. Mało kto wie, jak wiele do zaoferowania ma ta niepozorna roślina / 123RF/PICSEL

Cięcie lawendy na wiosnę: Zadbaj o jej piękny pokrój

Wiosenne przycinanie lawendy ma dwa główne cele: po pierwsze odmłodzenie rośliny, dzięki czemu w późniejszym okresie będzie obficie kwitła oraz utrzymanie zwartego, pięknego pokroju krzewinki. Lawenda bardzo szybko się rozrasta i starzeje, toteż należy przycinać ją regularnie — najlepiej co roku. To pozwala uniknąć “łysienia" krzewu, czyli pojawiania się tak zwanych łysych gniazd, gdzie widać jedynie zdrewniałe, pozbawione liści i kwiatów pędy. Cięcie lawendy na wiosnę pomaga też zachować zdrowie krzewinki, bo usuwamy wszystkie, uszkodzone zimą pędy.



Zdjęcie Muchy nie tolerują intensywnego zapachu lawendy, dlatego warto umieścić ją na tarasie

Wiosenne przycinanie lawendy: Podstawowe zasady

Podczas przycinania ważna jest nie tylko pora roku, ale również pogoda. Odpowiednia aura zapobiega chorobom, na które mogłaby zapaść lawenda. Kiedy przycinać pędy krzewinki? Najlepiej robić to w ciepły, słoneczny dzień — dzięki temu minimalizujemy ryzyko, że w skaleczenia wda się infekcja, która osłabi roślinę.



Przycinanie lawendy ma ją odmłodzić, dzięki czemu na nowych pędach, które roślina wypuści, pojawi się o wiele więcej kwiatów, niż w poprzednim roku. Cięcie lawendy na wiosnę polega na usunięciu starych pędów z liśćmi.



Wiosenne cięcie lawendy według tych samych zasad można, a nawet należy, przeprowadzać na krzewinkach uprawianych w doniczkach.



