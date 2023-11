Dr Barbara Sobczak - właścicielka klinik w Polsce i w Dubaju oraz "Żona Warszawy"

Barbara Sobczak to implantolożka i bizneswoman, która z powodzeniem prowadzi swoje kliniki w Polsce i w Dubaju. Z uwagi na obowiązki zawodowe obecnie zdecydowaną większość czasu wraz z rodziną spędza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Barbara Sobczak na początku nie wyobrażała sobie udziału w popularnym programie Telewizji Polsat, ale po rozmowie ze swoją mamą zdecydowała się przyjąć propozycję.

Barbara Sobczak w rozmowie z Igorem Nowickim: "Jesteśmy zalewani fałszywymi informacjami, że nasze szczęście zależy od naszego wyglądu"

W podkaście wideo "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze" Barbara Sobczak opowiedziała m.in. o tym, co skłoniło ją do przyjęcia propozycji wzięcia udziału w programie. Kobieta uznała, że skoro ma szansę, by jej głos dotarł do szerszej publiczności, to powinna zdecydować się na przekazanie wartości, którymi kieruje się w życiu.

"Jeżeli masz szansę, jesteś młodą osobą, to nie patrz na social media, tylko ucz się, zdawaj na fajne uczelnie, kształtuj swoją rzeczywistość, rób coś wartościowego w życiu. Boli mnie bardzo, że jesteśmy zalewani fałszywymi informacjami, że nasze szczęście zależy od naszego wyglądu. Mnie największą satysfakcję daje nie to, jak wyglądam, chociaż wyglądam normalnie, nie myślę, żeby sobie coś w tym wyglądzie zmieniać, bo nigdy nie zmieniałam, tylko to, że mogę coś zrobić, żeby komuś zmienić życie". - powiedziała Barbara Sobczak.

Kobieta dodała, że jeśli jej głos będzie usłyszany i chociaż jedna, młoda osoba uświadomi sobie, że chce się uczyć biologii i chemii, by pójść na medycynę, to uzna to za swój sukces.

Podcast "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze" to kompan programu "The Real Housewives. Żony Warszawy", pierwszej polskiej edycji światowego fenomenu o emocjonujących perypetiach kobiet z wyższych sfer. - Choć program jest formatem reality, to magia telewizji - i montażu - rządzi się swoimi prawami. Dlatego stworzyliśmy tę wyjątkową przestrzeń, w której nasze bohaterki mogą opowiedzieć o sobie jeszcze więcej. Dzięki temu dadzą się lepiej poznać użytkownikom Interii i widzom telewizji - tłumaczy Igor Nowiński, prowadzący podcast.