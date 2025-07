Przygotuj ciasto. Do miski przełóż twaróg, wbij jajko, dodaj 2 łyżki cukru i 2 łyżki mąki. Zagnieć wszystko ręką lub łyżką - aż powstanie miękkie, jednolite ciasto.

Podsyp blat mąką. Użyj ok. 4 łyżek, by ciasto się nie kleiło. Uformuj z niego wałek o grubości ok. 3 cm i podziel na max. 25 równych kawałków.