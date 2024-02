Olga Kozierowska: Każdy ma inną definicję miłości

Olga Kozierowska o tym, jak poczuć się kochanym

- Zorientowałam się, że nie w słowach jest miłość. Oczywiście to nie znaczy, że my nie potrzebujemy, chociażby tego pierwszego - kocham cię - żeby wiedzieć, czy ten ktoś chce z nami być. Ona jest w czynach. Tę czułość i bliskość w czynach można poczuć - uważa Olga Kozierowska.

Dziennikarka opowiedziała również o pewnym ćwiczeniu, którego przeprowadzenie zaproponowała swojemu mężowi. Miało ono uświadomić małżeństwu, że każdy ma inną definicję miłości i każdy w inny sposób ją okazuje.

- Usiadłam naprzeciwko męża, wzięliśmy karteczki i napisałam, jak ja okazuję miłość i czym jest dla mnie miłość, Mój mąż zrobił to samo. Wymieniliśmy się karteczkami. Nie na zasadzie czego ja oczekuję, tylko jak ja daję miłość. Jakie moje zachowania są przejawem mojej miłości wobec niego. (...) Zorientowałam się, że dla mojego męża, to, że on wystoi w sklepie, w którym zawsze są straszne kolejki po najlepsze jedzonko ekologiczne, to jak tam postoi i przyniesie do domu, to dla niego na przykład jest właśnie okazanie miłości - dodaje Olga Kozierowska.

Zdjęcie Olga Kozierowska opowiedziała m.in., jak należy dbać o związek / INTERIA.PL

Dziennikarka uważa, że warto zrobić takie ćwiczenie, by zauważyć przejawy miłości będące innymi od naszych, a to z kolei pomoże poczuć nam się bardziej kochanymi.

Katarzyna Zdanowicz zapytała swoją gościnię, czy wierzy w miłość do końca życia.

- Wierzę. Teraz z moim mężem jestem o wiele bardziej szczęśliwa, niż byłam na samym początku, jak jeszcze te motyle w brzuchu grały. W psychologii nazywa się to miłością intymną - dodaje Olga Kozierowska.

Zdjęcie O związek trzeba dbać / 123RF/PICSEL

Olga Kozierowska: Nie toleruję kłamstwa

Olga Kozierowska przyznała, że w związku nigdy nie mogłaby zaakceptować kłamstwa. Dodała również, że nigdy swojego męża nie złapała na choćby małym kłamstwie.

Gościni Katarzyny Zdanowicz opowiedziała również o zazdrości w związku i kiedy można ona przyczynić się do rozstania.

- Miałam kiedyś partnera, z którym się rozstałam, bo był chorobliwie zazdrosny. Byłam na spotkaniu w korporacji, a on do mnie pisał SMS-y co sekundę. Jak nie odebrałam telefonu, pisał, że na pewno tam nie wiadomo co robię. To było dla mnie obraźliwe. Jestem na kolacji biznesowej, siedzę w międzynarodowym zespole, a ktoś mi pisze takie bzdury - wspomina Olga Kozierowska.

"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast wideo, którego nowe odcinki co tydzień można oglądać na łamach Interii. W ramach cyklu topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz

Cały odcinek podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami", którego gościnią jest Olga Kozierowska możesz zobaczyć tutaj:

