Jesiotr to ryba o imponujących rozmiarach - osiąga ponad 2 metry długości i może ważyć nawet 100 kg. Żyje od 50 do nawet 100 lat. Można go spotkać u ujścia największych rzek w Azji Środkowej i Północnej, a także wzdłuż europejskiego wybrzeża Atlantyku. W Polsce jesiotr jest objęty ścisłą ochroną gatunkową - złowić można go tylko w określonych łowiskach hodowlanych.

Warto wiedzieć, że to najstarszy gatunek ryb żyjących na świecie - ślady jego bytowania pochodzą sprzed 135 mln lat. Nic dziwnego, że jesiotry nazywa się "żywymi skamielinami" lub "współczesnymi dinozaurami". Do dziś kojarzone są z bogactwem i dobrobytem - pozyskiwana z nich ikra, czyli kawior, to wciąż jeden z najbardziej luksusowych przysmaków .

Jesiotr to ryba, która idealnie nadaje się do przyrządzania na co dzień. Jej delikatne mięso jest na tyle smaczne, że nie wymaga specjalnego przygotowania. Do tego dobrze komponuje się z wieloma przyprawami i ziołami. Jesiotra powinno się smażyć w postaci fileta (bez skóry) - trzeba pamiętać, by nie poddawać go obróbce termicznej zbyt długo - wystarczy kilka minut na wolnym ogniu z obu stron. Jeśli chcemy, by posiłek z jesiotra był zdrowszy, rybę najlepiej piec w pergaminie lub gotować na parze. Można wtedy dodać warzywa, a mięso lekko skropić cytryną. Mięso jesiotra dobrze komponuje się z ziemniakami i surówkami. Ta wyjątkowa ryba nadaje się też do wędzenia i marynowania, warto przyrządzić z niej też zupę.