​Zapisz dziecko na e-wf

Mimo trudnej sytuacji w czasach pandemii nauczyciele WF stanęli na wysokości zadania i wykazali się dużą kreatywnością. Nagrywanie własnych filmów z ćwiczeniami czy wysyłanie uczniom notatek i podpowiedzi jak aktywnie, a jednocześnie bezpiecznie zorganizować czas wolny, to tylko niektóre z ich pomysłów. Z pomocą przyszła również platforma e-Wychowanie Fizyczne, która zapewniła darmowy dostęp do dużej, darmowej bazy materiałów on-line. Dzięki niej wuefiści na podstawie gotowych filmów mogą sami komponować zadania oraz zestawy ćwiczeń dla swoich uczniów i tym samym realizować podstawę programową przedmiotu.

Według ekspertów sprawność fizyczna dzieci drastycznie spada. Z najnowszej edycji badania HSBC z 2018 roku (prowadzonego dla Światowej Organizacji Zdrowia - WHO) - w Polsce niewiele ponad 20 procent dzieci jest codziennie aktywnych fizycznie przez godzinę.



Warto pamiętać, że regularne ćwiczenia pobudzają rozwój układu oddechowego, odpornościowego, układu krążenia oraz korzystnie wpływają na sen. Z badania o akronimie COSI (z 2016 r.) wynika, że co trzeci ośmiolatek w Polsce ma nadwagę, co około dziesiąty zmaga się z otyłością i również co dziesiąty ma nadciśnienie tętnicze.

- Zbudowaliśmy portal dla wuefistów, na którym nauczyciele wysyłają lekcje z podstawy programowej (i nie tylko) do swoich uczniów. W czasie pandemii jest to niezbędne narzędzie dla każdego z nich - mówi Mikołaj Moszkowicz, jeden z twórców platformy. - Po zakończeniu społecznej izolacji e-WF będzie miejscem, w którym nauczyciele będą wysyłać swoim uczniom lekcje w ramach zadań domowych oraz dokształcania uczniów.

Na platformie znajduje się 100 około 10-minutowych filmów w bardzo dobrej jakości merytorycznej i wizualnej, które zostały nagrane ze specjalistami z wybranych dziedzin sportu. Cały czas baza uzupełniana jest o nowe materiały. Wyjątkowość platformy e-Wychowanie Fizyczne polega na tym, że nauczyciel generuje i wysyła link z filmem oraz informacją do ucznia, który nie musi logować się na platformie. Wszystkie materiały są udostępniane za darmo. System jest prosty i przejrzysty.

4 maja rozpoczął się drugi etap łagodzenia obostrzeń obowiązujących w Polsce w związku z pandemią koronawirusa. Umożliwione zostało korzystanie z wielu miejsc do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, m.in orlików, stadionów czy kortów tenisowych. Co z powrotem dzieci do szkół na lekcje wychowania fizycznego?

Zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 24 maja. Nawet jeśli uczniowie wrócą do swoich placówek ciężko wyobrazić sobie lekcje WF w podobnej formie jak przed pandemią. Zachowanie bezpiecznych zasad przebiegu zajęć będzie utrudnione dlatego obecna praca nauczycieli i trenerów jest nieoceniona i warta zauważenia. Sport nie tylko kształtuje zdrowie, ale również "młode charaktery", które wyraźnie doceniły swoich ulubionych pedagogów.

